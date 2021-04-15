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小螺絲立大功 金屬製品業從員工人數全國製造業第二

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導
2019年台灣90,424家製造業工廠中有22,370家是金屬製品業，占24.7%為最多。全國從業員工人數僅次於電子零組件業，營業收入1.4兆元居第三，僅次於電子零組件業及化學原材料業。圖／經濟部提供
2019年台灣90,424家製造業工廠中有22,370家是金屬製品業，占24.7%為最多。全國從業員工人數僅次於電子零組件業，營業收入1.4兆元居第三，僅次於電子零組件業及化學原材料業。圖／經濟部提供

經濟部統計處今（15）日公布最新產業經濟統計，其中分析2019年台灣90,424家製造業工廠中有22,370家是金屬製品業，占24.7%為最多。全國從業員工人數僅次於電子零組件業，營業收入1.4兆元居第三，僅次於電子零組件業及化學原材料業。

統計處分析，台灣金屬製品業產業鏈分工完善、群聚性強，其中螺絲螺帽、手工具等在國際上具高度競爭力，為台灣重要創匯產業。2019年台灣金屬製品業營運中工廠在全國90,424家製造業工廠中占約四分之一，從業員工人數39.3萬人，僅次於電子零組件業。

而雖然台灣金屬製品業員多屬於中小型工廠，工人數未滿50人的企業約占9成3，但端看2010金融海嘯後表現，較2010年工廠家數增6,186家，員工人數增12.8萬人，營業收入亦增3,114億元，營運績效皆明顯高於製造業平均增幅。

其中，比較2010年至2019年帶動最多長的行業別，依次為其他金屬加工處理業增加479億元最多；螺絲、螺帽及鉚釘業營業收入增加468億元居次；金屬刀具及手工具業營業收入增加462億元位居第三，平均年成長5.1%；三者合計貢獻近五成為推動金屬製品業成長的助力。

若以地理位置分析，金屬製品業工廠家數及從業員工數以台中市最多，新北市居次：就產業聚落觀察，台中市金屬製品業2019年工廠計5,584家，占全國金屬製品工廠四分之一，為金屬製品業最密集的地區，主要以金屬刀具及手工具業1,122家為主，占全國該細行業逾二分之一。

其次為新北市計4,329家、從業員工人數5.8萬人，分占全國19.4%與14.9%，以金屬模具業1,164家為主，占全國金屬模具製造逾3成。

而以地區金屬業營業收入分析，高雄為全國冠軍，高雄市2019年金屬製品業家數雖僅占全國約一成，但營業收入高達3,326億元，占全國23.2%，居各縣市之首。

電子零組件 製造業

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