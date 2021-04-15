工總會員大會 王文淵籲改善用水分配合理性及兩岸關係

全國工業總會今（15）日舉行第十二屆第一次會員代表大會，理事長王文淵在致詞中表示，目前台灣面對越來越嚴重的缺水問題，針對用水量的分配合理性建請政府部門應深入研究及解決；此外，針對兩岸關係，王文淵也強調，大陸是台灣最大出口市場，期待政府能夠有效改善兩岸關係。

王文淵表示，依據水利署2020年8月公布的資料，台灣總水量一年有922億噸，可使用量為169.8億噸，其中農業用水估71.6%、生活用水估18 9%，而工業用水估9.5%。所以針對用水量的分配合理性，以及如何有效的推動節約用水，建請政府部門應深入研究及解決。

王文淵並指出，現階段企業界更關心的是，兩岸關係持續緊張，欠缺官方對話的管道，產業問題將無法獲得有效處理，也會拖累台灣產業競爭力，尤其目前大陸是台灣最大出口市場，去年佔台灣對外出口總值的43.9%，因此期待政府能夠有效改善兩岸關係，在疫情穩定之情況下，放寬兩岸商務與技術人員往來的限制，恢復兩岸經貿往來的常態，為緩解兩岸關係踏出第一步。

王文淵最後表示，工總非常關心台灣的未來，已經連續13年發表產業白皮書，反映產業界所遇到的經營問題，提供政府作為制定政策的重要依據。工總未來仍會持續為產業發聲,為台灣經濟發展貢獻心力。