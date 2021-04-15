快訊

潛艦國造恐因鋼料缺貨延宕 國安系統出面「關切」中鋼

誆緬甸金礦豐！名模王靜瑩前夫陳威陶涉吸金7億 遭調查局搜索

工總會員大會 王文淵籲改善用水分配合理性及兩岸關係

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

全國工業總會今（15）日舉行第十二屆第一次會員代表大會，理事長王文淵在致詞中表示，目前台灣面對越來越嚴重的缺水問題，針對用水量的分配合理性建請政府部門應深入研究及解決；此外，針對兩岸關係，王文淵也強調，大陸是台灣最大出口市場，期待政府能夠有效改善兩岸關係。

王文淵表示，依據水利署2020年8月公布的資料，台灣總水量一年有922億噸，可使用量為169.8億噸，其中農業用水估71.6%、生活用水估18 9%，而工業用水估9.5%。所以針對用水量的分配合理性，以及如何有效的推動節約用水，建請政府部門應深入研究及解決。

王文淵並指出，現階段企業界更關心的是，兩岸關係持續緊張，欠缺官方對話的管道，產業問題將無法獲得有效處理，也會拖累台灣產業競爭力，尤其目前大陸是台灣最大出口市場，去年佔台灣對外出口總值的43.9%，因此期待政府能夠有效改善兩岸關係，在疫情穩定之情況下，放寬兩岸商務與技術人員往來的限制，恢復兩岸經貿往來的常態，為緩解兩岸關係踏出第一步。

王文淵最後表示，工總非常關心台灣的未來，已經連續13年發表產業白皮書，反映產業界所遇到的經營問題，提供政府作為制定政策的重要依據。工總未來仍會持續為產業發聲,為台灣經濟發展貢獻心力。

兩岸關係 王文淵 疫情

延伸閱讀

工總改選王文淵可望連任理事長　籲政府改善兩岸關係

鄭文燦稱已護87%桃園藻礁 黃敬平：你們只想當87嗎？

總統府：蔡英文與王文淵討論中部減空汙 與三接無關

經濟部長王美花：麥寮電廠的討論與三接並無關係

相關新聞

勞工職災保險法初審通過 所有勞工強制納保

歷經四天審查，「勞工職業災害保險及保護法」草案今天下午一點四十九分在立法院社會福利及衛生環境委員會初審通過，不須經黨團協...

蘇貞昌：台灣對中國投資比重 去年大幅降至33%

行政院長蘇貞昌今天表示，台灣對中國投資占整個對外投資的比重，從2010年曾高達84%，去年已大幅降低到33%

蘇貞昌：111年預算籌編 貫徹零基預算精神

行政院長蘇貞昌今天表示，111年度中央及地方政府預算籌編原則，因後疫情時代全球仍存有不確定的經濟風險，各部會仍應貫徹零基...

工總改選王文淵可望連任理事長 籲政府改善兩岸關係

工業總會今舉行會員大會，改選理監事，現任理事長、台塑集團總裁王文淵可望順利連任。王文淵表示，兩岸關係持續緊張，欠缺對話管...

政院通過攬才專法修正草案 鬆綁永久居留申請縮至3年

為了讓外籍優秀人才「進得來、留得住」，行政院會今天通過「外國專業人才延攬及僱用法」修正草案，放寬工作條件、鬆綁申請永久居...

接見美國資深訪團 總統盼持續強化台美夥伴關係

美國總統拜登派遣資深訪團來台，蔡英文總統今（15）日上午於總統府接見團員時表示，訪團此行除展現出台美持續深化的夥伴關係，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。