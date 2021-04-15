接見美國資深訪團 總統盼持續強化台美夥伴關係

美國總統拜登派遣資深訪團來台，蔡英文總統今（15）日上午於總統府接見團員時表示，訪團此行除展現出台美持續深化的夥伴關係，也顯示出美國跨黨派對台灣的支持。希望未來在雙方共同努力下，可以持續強化夥伴關係，創造更豐碩的合作成果。

總統指出，陶德參議員擁有30多年的國會資歷，更是拜登總統依賴信賴的友人。也很高興看到老朋友前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）大使、史坦柏格（James Steinberg）院長，還有國務院亞太局台灣協調處白丹利（Dan Biers）處長，這也都顯示出美國跨黨派對台灣的支持。

總統說，拜登總統在參選時，已經表達要深化跟台灣的關係；從他上任以來，台美關係也持續穩定發展。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及國防部長奧斯汀（Lloyd Austin III）都曾公開表達，美國對台灣的支持堅若磐石。美國國務院上週宣布新的「對台交往準則」，以及上個月簽署的「海巡工作小組瞭解備忘錄」，也都展現了台美關係的實質進展。

總統表示，在這波疫情當中，台灣努力守住防線，維持蓬勃的經濟活力，也讓台灣成為可信賴的經貿夥伴。尤其是在供應鏈安全、5G科技，以及基礎建設等方面，台美雙方都已經展開更密切的合作。我們也期待盡速重啟TIFA對話，並且進一步強化雙邊的經濟貿易夥伴關係。

總統指出，這段時間以來，拜登政府在氣候變遷議題上，積極展開國際合作。台灣有決心推動減碳，也全力發展綠色能源，相信這是台美雙方可以長期合作的重要議題。

對於拜登政府多次重申台海和平穩定的重要性，總統也表達感謝之意，並表示，近來中國頻繁派遣軍艦及軍機在周邊的海空域進行軍事活動，這不僅改變印太地區的現狀，也威脅區域的和平穩定。總統強調，台灣作為積極貢獻國際社會的一份子，非常願意和理念相近的國家，包括美國，共同守護印太區域的和平及穩定，並且阻止冒進以及挑釁的行為。

談及國際近年重視的「認知戰」，總統表示，台灣在這部分，尤其在對假訊息的因應方面，有相當的經驗。我們也期待在打擊假訊息上，台美能夠延續合作，跟國際夥伴共同分享經驗。

前聯邦參議員陶德致詞時先向花蓮太魯閣號事故的罹難者致上最深切的哀悼，並對於其中兩位年輕美籍教師的離世，表達不捨。陶德指出，今年適逢《臺灣關係法》42周年，1979年時，他在眾議院正是推動《臺灣關係法》其中一位議場總監，隨著時間的推移，《臺灣關係法》的重要性也日漸彰顯。他認為，現在是美台關係有史以來最強健牢固的時刻，美台不但共享深厚經濟聯繫，也同樣堅持民主價值，且有著至關重要的安全夥伴關係。今天跨黨派的代表團到此共聚一堂，是應他的老友拜登總統請託，前來重申美國對台美關係的承諾，以及美國對於台美共享的眾多利益上，深化雙邊合作的堅持。過去一年來，台灣在許多領域上都展現「台灣可以幫忙，也正在幫忙」，美國很期待與台灣合作，進一步推進彼此的共享價值、繁榮及安全。

陶德提到，拜登政府是值得信賴的政府和朋友，他有信心拜登政府會協助臺灣拓展國際空間，並且支持台灣積極投入自我防衛。拜登政府也會尋求進一步深化美台之間既有的強健經濟聯繫。尤其就在上個禮拜，美國國務院剛發布了更新版的「對台交往準則」，這份準則很清楚地說明且再三鼓勵美國政府官員和台灣對口同仁互動往來，並且進行互訪交流。

阿米塔吉前副國務卿致詞時除了對花蓮太魯閣號事故致哀，也重申美國對台灣的堅定支持。他指出，自42年前，陶德參與《臺灣關係法》立法以來，美國政府不論是在民主黨或共和黨的領導之下，對台灣都大力支持。他強調，拜登政府的目標很明確，就是對台灣的民主發展表達強健支持，而這也是為何此次陶德、史坦柏格前副國務卿及他本人會來台訪問。

史坦柏格致詞時則表示，過去多年來他有機會與台灣各界密切合作，台灣活躍的民主讓他深感欽佩。台灣卓越的防疫成果，也充分證明民主體制可以提供健全且有效的治理模式，進而嘉惠公民、造福世界。他並再次感謝蔡總統的熱情款待，以及美台人民之間緊密且持續的友誼。