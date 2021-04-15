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經濟部調查：金屬製品業主要營運指標優於整體製造業

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
根據經濟部統計處今（15）日公布的最新統計顯示，金融海嘯以來，金屬製品業主要營運指標優於整體製造業。圖／經濟部提供
根據經濟部統計處今（15）日公布的最新統計顯示，金融海嘯以來，金屬製品業主要營運指標優於整體製造業。圖／經濟部提供

根據經濟部統計處今（15）日公布的最新統計顯示，金融海嘯以來，金屬製品業主要營運指標優於整體製造業。

經濟部統計處指出，我國金屬製品業生產技術成熟，並有健全的上中游加工體系，2019年工廠家數2.2萬家、員工人數39.3萬人、營業收入1.4兆元，其中員工人數未滿50人約占九成三，營收未滿億元約占八成八，產業雖多屬中小型工廠，但觀察金融海嘯後的表現，較2010年工廠家數增6,186家，員工人數增12.8萬人，營業收入亦增3,114億元，平均年成長分別為3.7%、4.5%及2.8%，營運績效皆明顯高於製造業的平均增幅。

根據經濟部統計處資料顯示，我國製造業以金屬製品業工廠家數最多，我國金屬製品業產業鏈分工完善、群聚性強，其中螺絲螺帽、手工具等在國際上具高度競爭力，為我國重要創匯產業。

依經濟部工廠校正及營運調查資料顯示，2019年我國金屬製品業營運中工廠計22,370家，在全國90,424家製造業工廠中占24.7%為最多，從業員工人數39.3萬人，僅次於電子零組件業，營業收入1.4兆元居第三，僅次於電子零組件業及化學原材料業。

統計資料進一步顯示，金屬加工處理、螺絲螺帽與金屬手工具業為金屬製品業成長主要貢獻來源，其他金屬加工處理業包括金屬焊接、裁剪或其他金屬二次加工等支援各類金屬製品之製造，2019年營業收入較2010年增加479億元最多，平均年成長1.5%；螺絲、螺帽及鉚釘業近年產品積極朝高值化目標發展，拓展航太、汽車、醫療等中高階技術應用，營業收入增加468億元居次，平均年成長3.7%；金屬刀具及手工具業則因我國手工具創新研發能力優異，為國際品牌所採購，營業收入增加462億元，居第三，平均年成長5.1%，三者合計貢獻近五成為推動金屬製品業成長的主要助力。

至於金屬製品業工廠家數及從業員工數以台中市最多，新北市居次。統計處指出，台中市金屬製品業2019年工廠計5,584家，占全國金屬製品工廠25.0%，為金屬製品業最密集的地區，從業員工人數8.6萬人，占21.9%亦為最多，主要以金屬刀具及手工具業1,122家為主，占全國該細行業逾二分之一。其次為新北市計4,329家、從業員工人數5.8萬人，分占全國19.4%與14.9%，以金屬模具業1,164家為主，占全國金屬模具製造逾三成。彰化縣工廠計3,713家，占全國16.6%居第3，從業員工人數5.3萬人，占全國13.6%居第四，各主要細行業分布相對平均。

若就各縣市營業收入規模觀察，高雄市2019年金屬製品業家數雖僅占全國10.8%，然高雄市為金屬產業上下游大廠的主要發展區域，營業收入3,326億元，占全國23.2%，居各縣市之首，其中其他金屬加工處理業、螺絲螺帽及鉚釘業、金屬表面處理業及金屬結構業的細行業營收亦居各縣市之冠。台中市金屬製品業營業收入2,482億元，占全國17.3%居第二，以金屬刀具及手工具業營業收入691億元為最高，占全國該細行業別約五成四，為手工具產業的主要聚落。桃園市金屬製品業營業收入1,808億元，占全國12.6%居第三。

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