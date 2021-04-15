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廠商使用再生水意願低 立委籲法制化規範一定比例使用

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

各地水情吃緊情況持續惡化，再生水廠進度落後問題，以及廠商使用再生水意願低等問題，成為今（15）日立法院內政委員會質詢焦點，多位立委要求，如果要讓廢水變藍金，建議法制化必須完備，明確規範新設廠商有一定比例必須使用再生水。

關於規範新設廠商有一定比例必須使用再生水，經濟部水利署長賴建信、內政部營建署長吳欣修答詢皆表示，新設廠商大量用水，目前在環評階段就有要求使用再生水，希望藉此提高再生水用戶端的需要。

內政部長徐國勇表示，再生水價高於國內自來水價，產業用水仍以自來水為優先考量，在沒有強制力的情形下，推廣使用再生水觀念不易被企業接受，已請經濟部於審核廠商用水計畫時也將再生水使用量納入，並於環境影響評估時將再生水納入環評承諾時，以利再生水案協商用水契約時，獲得較大的助力。

立委林為洲進一步指出，除了需要法制化的來規範新設廠商使用一定比例的再生水外，經濟部水利署也應劃定「水源缺乏區域」，因為如果不明確畫出，廠商就沒有必要一定得使用再生水。對此，賴建信答詢表示，水資源是動態的，如果畫出「水源缺乏區域」，也可能會影響後續廠商設廠的考量和規劃，目前每一個廠商的開發計畫都已要求使用再生水。

立委魯明哲質詢則指出，目前再生水廠進度大落後，2026年真能完工嗎？根據資料顯示，目前僅高雄鳳山廠已在營運中，施工中的有高雄臨海廠、台南永康廠、台南安平廠。另，台中福田廠、台中水湳廠、桃園北區廠等三廠則已完成用水契約簽訂，而台南仁德廠則預計在4月簽訂用水契約。不過，台中豐原廠、新竹竹北廠、高雄楠梓等三廠則仍在評估規劃階段。

對此，賴建信答詢表示，台南永康廠4月就會第一階段出水，高雄臨海廠也預計於今年底完工。吳欣修也強調，再生水廠在興建工程端並沒有延宕，各再生水廠也會加速進行，但媒合端有困難，再生水廠確實要等到媒合成功才能興建水廠。賴建信也坦言，再生水廠的興建的確要使用端有意願，才能媒合成功。

立委王美惠則表示，內政部自2013年就開始推動公共污水處理廠放流水回收再利用，可說是已經超前部署，但為什麼現在還在煩惱缺水，問題就是出在中央沒有跟地方和大公司進行宣導。

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