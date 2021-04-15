確保我半導體優勢 行政院朝設備、材料兩方向著手

行政院科技會報辦公室今（15）日於行政院會報告「美中科技戰下臺灣半導體前瞻科研及人才布局」，將朝半導體設備及材料兩方向，掌握戰略資源與技術，包括協助廠商提前布局12吋晶圓製造設備，以及掌握關鍵化學品自主、確保材料優化參數不外流，並建立在地戰略供應鏈。

科會辦表示，在美中貿易戰情形下，中國大陸、美國、歐盟均加強投入半導體研發、製造，在各方競爭之下，台灣將從製造、人才、技術與資源三方向突圍，不但要穩固國際戰略地位，還將持續擴大既有資通訊應用市場之優勢。

科會辦表示，在產業層級，台灣要擴大晶圓製造的競爭優勢。首先，面對2030年的半導體世代為超摩爾定律時代，IC應用邁向多元化與極致效能，更進一步的跨向Å尺度(1nm)。

科會辦表示，政府將持續壯大串聯竹科、中科、南科西部矽谷帶的半導體產業聚落，並更新竹科第三至五期的標準廠房，同時確保廠商土地、水資源、電力、材料、人才之供給不予匱乏。

科會辦表示，在國家層級，主要是確保半導體人才之供應，包括由企業、大學共同設立三到五所半導體研發中心，挑選一到兩所大學新設國家重點領域研究學院，擴增大學重點領域（如半導體、機械、材料）學士班10%、碩博士班15%名額並放寬生師比。

科會辦指出，透過半導體國際產學交流聯盟延攬國際人才，邀請企業開設實戰培訓、思維導入、知能特訓等多元跨域職能培訓學程，藉由這些方法培育並擴增半導體產業所需人才。

科會辦說，在全球層級，主要需掌握戰略資源與技術，這又可分為設備及材料兩個方向。在設備方面，要協助台灣廠商提前佈局12吋晶圓製造之利基設備，朝向化合物(第三代)半導體發展，使廠商能跨越一線大廠之門檻，生產未來需要的12吋晶圓製造設備。

科會辦表示，期望在2030年之前，能生產小於1奈米之Å尺度半導體，用於一般運算；生產高功率化合物半導體，用於電動車及綠能產業；生產高頻率化合物半導體，用於5G/6G之通訊產業；長程目標則朝發展量子電腦努力。

科會辦表示，在材料方面，主要是掌握關鍵化學品自主、確保材料優化參數不外流，並建立在地戰略供應鏈。現正規劃推動高雄半導體材料專區，結合高雄既有材料與石化產業聚落優勢、循環技術及高值材料生產重鎮規劃，帶動材料與石化產業就業與研發升級。

科會辦指出，未來將以楠梓的原高雄煉油廠為半導體材料研發核心，北接路竹、橋頭至南科為新興半導體製造聚落，南接大社、仁武、大寮、林園、小港（大林埔）半導體材料、石化聚落，並結合台積電、日月光、華邦、穩懋等半導體廠，建立南部半導體材料S形廊帶。

蘇揆聽取後表示，半導體設備市場持續看好，並指示科技部科學園區持續支持半導體產業發展需求外，也請科會辦協同相關部會，經濟部協助地方產業升級，從材料、設備、技術、晶片到產能，都能因應國際的變局，布局中、長程發展，強化未來的競爭力，台灣不只現在保持領先，要持續領先。