快訊

莫名胃口差、常脹氣小心是胃癌！ 醫警告：這些用餐習慣恐增罹癌風險

確定辭了！行政院批准交通部長林佳龍辭呈 4月20日生效

確保我半導體優勢 行政院朝設備、材料兩方向著手

經濟日報 / 記者鄭鴻達／即時報導

行政院科技會報辦公室今（15）日於行政院會報告「美中科技戰下臺灣半導體前瞻科研及人才布局」，將朝半導體設備及材料兩方向，掌握戰略資源與技術，包括協助廠商提前布局12吋晶圓製造設備，以及掌握關鍵化學品自主、確保材料優化參數不外流，並建立在地戰略供應鏈。

科會辦表示，在美中貿易戰情形下，中國大陸、美國、歐盟均加強投入半導體研發、製造，在各方競爭之下，台灣將從製造、人才、技術與資源三方向突圍，不但要穩固國際戰略地位，還將持續擴大既有資通訊應用市場之優勢。

科會辦表示，在產業層級，台灣要擴大晶圓製造的競爭優勢。首先，面對2030年的半導體世代為超摩爾定律時代，IC應用邁向多元化與極致效能，更進一步的跨向Å尺度(1nm)。

科會辦表示，政府將持續壯大串聯竹科、中科、南科西部矽谷帶的半導體產業聚落，並更新竹科第三至五期的標準廠房，同時確保廠商土地、水資源、電力、材料、人才之供給不予匱乏。

科會辦表示，在國家層級，主要是確保半導體人才之供應，包括由企業、大學共同設立三到五所半導體研發中心，挑選一到兩所大學新設國家重點領域研究學院，擴增大學重點領域（如半導體、機械、材料）學士班10%、碩博士班15%名額並放寬生師比。

科會辦指出，透過半導體國際產學交流聯盟延攬國際人才，邀請企業開設實戰培訓、思維導入、知能特訓等多元跨域職能培訓學程，藉由這些方法培育並擴增半導體產業所需人才。

科會辦說，在全球層級，主要需掌握戰略資源與技術，這又可分為設備及材料兩個方向。在設備方面，要協助台灣廠商提前佈局12吋晶圓製造之利基設備，朝向化合物(第三代)半導體發展，使廠商能跨越一線大廠之門檻，生產未來需要的12吋晶圓製造設備。

科會辦表示，期望在2030年之前，能生產小於1奈米之Å尺度半導體，用於一般運算；生產高功率化合物半導體，用於電動車及綠能產業；生產高頻率化合物半導體，用於5G/6G之通訊產業；長程目標則朝發展量子電腦努力。

科會辦表示，在材料方面，主要是掌握關鍵化學品自主、確保材料優化參數不外流，並建立在地戰略供應鏈。現正規劃推動高雄半導體材料專區，結合高雄既有材料與石化產業聚落優勢、循環技術及高值材料生產重鎮規劃，帶動材料與石化產業就業與研發升級。

科會辦指出，未來將以楠梓的原高雄煉油廠為半導體材料研發核心，北接路竹、橋頭至南科為新興半導體製造聚落，南接大社、仁武、大寮、林園、小港（大林埔）半導體材料、石化聚落，並結合台積電、日月光、華邦、穩懋等半導體廠，建立南部半導體材料S形廊帶。

蘇揆聽取後表示，半導體設備市場持續看好，並指示科技部科學園區持續支持半導體產業發展需求外，也請科會辦協同相關部會，經濟部協助地方產業升級，從材料、設備、技術、晶片到產能，都能因應國際的變局，布局中、長程發展，強化未來的競爭力，台灣不只現在保持領先，要持續領先。

延伸閱讀

強化國際搶才力道 行政院拍版「攬才專法」

南科效應建案增 台南山上國小新生及幼兒園增班

台積南科廠停電影響估逾億 法人：比地震輕微

美中科技戰 政院：提前布局12吋設備投產

相關新聞

五一勞動節為國假 勞工出勤要加給薪資

勞動部表示，依《勞動基準法》第37條規定，「勞動節」（5月1日）為勞工應放假之日，即俗稱之國定假日，雇主應依法給假並給薪...

政院通過外國專業人才延攬法修正草案 最快2年可申永居

行政院今舉行院會，通過「外國專業人才延攬及僱用法」修正草案，不但放寬工作條件，也鬆綁申請永久居留規定，將外國特定專業人才...

【勞動事件法周年／上】勞工訴訟障礙降件數暴增 恐龍判決少了但佛系法官仍多

勞動事件法的全新訴訟機制去年上路實施，一年過去了，勞工不害怕打官司了嗎？資方力量變小了嗎？還是恐龍判決更少了？參與其中的司法院、地方法院法官，到勞資調解委員，大都同意新法對勞動爭議案件產生正向改變，相信未來勞動訴訟案件的恐龍判決一定會變少。

職災保險法初審 勞團籲提高給付

立法院衛環委員會近期密集審查「勞工職業災害保險及保護法」草案（職保法），工傷協會昨舉行記者會，呼籲調漲第十六條職災保險費...

數位經濟白皮書 9月發布

澳洲政府已立法強制數位平台與媒體進行議價，公平會昨（14）日表示，為跟進國際局勢，公平會將於今年9月下旬發布《數位經濟政...

澳洲三大議題…可供台灣借鏡

澳洲政府過去花費相當長期的調查，除了媒體議價法之外，公平會表示，澳洲政府也針對二大媒體巨擘，對當地市場的結合行為、侵權行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。