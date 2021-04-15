強化國際搶才力道 行政院拍版「攬才專法」

行政院今（15）日於院會拍版《外國專業人才延攬及僱用法》（攬才專法）修正，本次修正三大重點，包括「放寬工作條件」、「鬆綁申請永久居留之規定」、「優化租稅及社會保障權益」，以強化攬才力道，讓更多國際優秀人才能夠「進得來」、「留得住」。

行政院長蘇貞昌今日於院會中拍板國發會擬具的《外國專業人才延攬及僱用法》修正草案，蘇揆表示，我國現階段正值國家經濟發展與產業轉型的關鍵時刻，「5+2」及「六大核心戰略產業」人才需求孔亟，為掌握此一攬才契機，應積極推動該修法，強化攬才力道，讓更多國際優秀人才能夠「進得來」、「留得住」。

國發會表示，本法自2018年2月8日施行後成效顯著，針對高階外國特定專業人才已核發2,447張就業金卡；為積極加強延攬及留用國際人才，國發會以近年推動之攬才政策與成效為基石，並依據各界反映及建議，協同相關部會研提本修正草案，提供更具吸引力之工作及居留規定，並優化租稅及社會保障等相關權益。

國發會表示，本次修正，包括第一，放寬工作條件：為因應雙語國家政策及海外人才回國子女教育需求，放寬教育部核定招收外國人才子女專班得聘僱外國學科教師。

第二，鬆綁申請永久居留之規定：為強化留才力道，將外國特定專業人才申請永久居留期間由五年縮短為三年；另外國專業人才及外國特定專業人才在我國取得碩博士學位者，得折抵申請永久居留之連續居留期間一至二年。

第三，優化租稅及社會保障權益：為提高具跨國經驗技術人才來台及留台誘因，將外國特定專業人才租稅優惠年限由三年延長至五年；另為完備國際優秀人才健保需求，放寬外國特定專業及外國高級專業人才屬雇主或自營業主，其本人及依親親屬納入健保免6個月等待期。

國發會強調，我國面對本國人才外流及各國對國際人才激烈競逐的現況，為保持經濟動能，加強留才、攬才工作刻不容緩。

國發會表示，該會協同相關部會研提本修正草案，期能完善我國攬才法規架構，並建構適宜外國專業人才工作、創業及生活的優質環境，匯聚全球各領域菁英，為我國產業注入轉型升級及國際化發展的新動力，打造台灣成為全球經濟的關鍵力量。