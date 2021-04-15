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五一勞動節為國假 勞工出勤要加給薪資

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導
五一勞動節將至，勞工若當天有出勤，雇主應依法給薪。記者曾原信／攝影
五一勞動節將至，勞工若當天有出勤，雇主應依法給薪。記者曾原信／攝影

勞動部表示，依《勞動基準法》第37條規定，「勞動節」（5月1日）為勞工應放假之日，即俗稱之國定假日，雇主應依法給假並給薪，如徵得勞工同意於前開休假日出勤，工資應依法加倍發給，前開休假日如適逢勞工例假或休息日，應於其他工作日補休。

舉例而言，今（2021）年勞動節為星期六，如遇勞雇雙方原約定之休息日，應擇日補假，又勞雇雙方如約定於4月30日補假，補假當天性質為國定假日。假設月薪為36,000元的勞工（以36,000元÷30日÷8小時，推算平日每小時工資額為150元），於5月1日（休息日）及4月30日（國定假日）出勤，工資計算如下：

如於5月1日休息日出勤8小時，雇主應於原月薪之外，另再加給1,900元（計算公式：150元×2小時×4/3+150元×6小時×5/3=1,900）。

如於4月30日國定假日出勤，出勤8小時以內者，雇主應於原月薪之外，另再加給1日之工資即1,200元（計算公式：36,000/30=1,200）。

勞動部強調，勞動節出勤及工資給付，事業單位應依法辦理。雇主如有違反相關規定，勞工可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關【直轄市、縣（市）政府勞工局（處）或社會局（處）】申訴，以維權益。

勞動節

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