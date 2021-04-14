台對大陸出口貿易依存度創新高 賴正鎰籲：支持九二共識

全國商總主席賴正鎰今（14）日指出，財政部海關統計今年第1季五大市場出口規模，其中大陸與香港成長最強勁，年增24.6%，創單季歷史新高，整體來說對大陸出口依賴持續提高已從去年的43.8%，拉高達到44.3%。他再度呼籲兩岸應儘快回到九二共識，恢復正常溝通管道，才能維持穩定和平交流。

賴正鎰表示，大陸與東協的區域全面經濟夥伴協定RECP明年將生效，台灣除加速爭取加入RECP與跨太平洋夥伴全面進展協定CPTPP之外，更應深化兩岸經貿合作。

依財政部海關進出口統計，我3月出口為358.9億美元，其中對中港、美國、東協、歐洲、日本等五大市場出口規模皆創歷史同期新高，中港成長最為強勁，且對大陸出口依賴已經達到44.3％，依賴程度持續加深。

另，根據大陸海關總署公佈的最新外貿數據，3月出口年增30.6％，進口年增38.1％，創下2017年2月以來增速最大，2021年第1季，貿易順差人民幣7,593億元，較上年擴大690.6%。其中，大陸自台灣進口額212.61億美元，月增46.06％，較2020同期成長40.6％，超越大陸第三與第四大進口地日本、美國的192.45億美元及172.9億美元，台灣成為大陸最大的進口來源地區。台灣占大陸總進口比重約9.35％。

賴正鎰說，台灣今年首季對東協國家出口貿易達160億美元，成長22.2%，但大陸對世界各主要貿易國的出口市場穩定成長，尤其是大陸與東協等國RECP預計明年元月生效，預估成長率將有機會再創新高，屆時在全球經貿地位將更為重要，他建議政府在拓展國際經貿發展之時，也要兼顧經營有成之大陸市場，延續兩岸經貿共存共榮。

賴正鎰表示，大陸2020年進出口總值和出口總值均創下歷史新高，大陸貿易快速復甦，尤其當歐美日等國家都還陷在新冠肺炎疫情風暴，大陸繼續跑在前面，成為全球主要經濟體唯一外貿正成長的國家，台灣更沒有理由不跟大陸往來，兩岸互相投資相關限制應該要設法鬆綁。

他建議政府台灣應該與大陸更加維繫緊密關係，除了加強外資的招商引資外，也要鬆綁陸資來台投資等諸多限制，讓台商能透過兩岸合作，增加更多國際商機，也有助於台灣爭取加入RECP與CPTPP的機會。兩岸只有維持穩定交流與發展，繼續在「九二共識」下推動兩岸經貿與文化往來，同時加速通過兩岸協議監督條例、服貿、貨貿等，才能避免台灣遭邊緣化。