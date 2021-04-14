快訊

直播／拜登老友陶德訪問團抵台 將展開為期三天訪問

台積電南科廠驚傳停電？ 公司回應了

最新「省油車風雲榜」出爐！ TOYOTA汽車依舊是大贏家

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
最新「省油車風雲榜」出爐！經濟部能源局今（14）日公布「109年市售車型能源效率測試合格資訊與省油排名」，TOYOTA PRIUS HYBRID、KUGA TDCI TURBO及HONDA MSX125SF分別獲得小客車、商用車及機車表現最佳，供民眾做為選購車輛的參考。 圖／能源局提供
最新「省油車風雲榜」出爐！經濟部能源局今（14）日公布「109年市售車型能源效率測試合格資訊與省油排名」，TOYOTA PRIUS HYBRID、KUGA TDCI TURBO及HONDA MSX125SF分別獲得小客車、商用車及機車表現最佳，供民眾做為選購車輛的參考。 圖／能源局提供

最新「省油車風雲榜」出爐！經濟部能源局今（14）日公布「109年市售車型能源效率測試合格資訊與省油排名」，TOYOTA PRIUS HYBRID、KUGA TDCI TURBO及HONDA MSX125SF分別獲得小客車、商用車及機車表現最佳，供民眾做為選購車輛的參考。

根據能源局最新公布的「車輛油耗指南」，2020年能源效率表現排名，小客車以和泰公司引進的TOYOTA PRIUS HYBRID 1,798c.c. CVT 5D油電複合動力汽油車表現最佳，每公升汽油平均行駛26.7公里；商用車則以福特六和公司生產之福特六和 KUGA TDCI TURBO C520-7T 1,997c.c. A6 5D柴油車勝出，每公升柴油平均行駛17.8公里，此二款小客車及商用車均為連續兩年表現最佳車款。

另外，機車則採「機車燃料消耗量試驗方法」進行能源效率測試的排名，以桃鈴公司引進的HONDA MSX125SF 125c.c. M4表現最佳，每公升汽油平均行駛83.4公里。

能源局表示，以上公布能源效率登錄的測試值，是在實驗室的特定條件下，測得各車型能源效率測試值。民眾在道路上開車時，因受天候、路況、塞車、使用車上空調系統、甚至駕駛者開車習慣等因素影響，實際每公升汽(柴)油於道路上行駛的公里數，應低於油耗指南所登錄的能源效率測試值。

至於要如何做到省油、減少二氧化碳排放？能源局建議，除了謹慎選購省油車輛外，正確的駕駛習慣及車輛的定期保養與維修也很重要；例如減輕車上負重，平順的加減速、避免重踩油門急踩煞車，保持正確的胎壓，長時間停等時避免怠速空轉等，都是節能駕駛的好習慣。

福特

延伸閱讀

白沙屯媽祖停駕TOYOTA「賞車」十分鐘 網嗨喊：超級VIP來了！

全新Toyota GR 86現在就可買到？原來是特殊平台限定！

影／Toyota GR Yaris非原廠紐柏林成績出爐 表現可圈可點！

限量款魅力！暴力鴨Toyota GR Yaris推出1天訂單已突破300台！

相關新聞

職災保險法納保對象 擬含工作類實習生、家庭幫傭

立法院衛環委員會今天審查勞工職業災害保險及保護法，會中達成共識，除了合法聘僱員工應納保，工作類實習生、家庭幫傭等也能納保

裕隆綠能事業見成效 擴大爭取新訂單

裕隆（2201）綠能事業見成效，儲能產品在去年12月首發外銷出貨美國，累積至2021年3月底已外銷35MW，預計到202...

上班族注意！各項獎金、加班費等 應列勞保投保薪資

勞保投保薪資為勞、就保各項保險給付計算基準，攸關勞工申請給付權益。勞保局提醒，各事業單位應覈實申報所屬勞工月投保薪資，並...

全球首富的完美計謀 甘願挺拜登調高企業稅

亞馬遜執行長貝佐斯上周公開力挺美國總統拜登調高企業稅，並支持拜登的基礎建設計畫。這家曾被白宮、國會甚至拜登多次批評繳稅太少的跨國電商公司，是首個跳出來表態支持加企業稅的大型企業，其中原因耐人尋味，專家則直指亞馬遜早已善用各種稅收優惠合法避稅，加稅對其影響不大。

新光三越發豪語要打造「真正的OUTLET」 品牌價格真能打動消費者嗎？

百貨龍頭新光三越宣布跨足OUTLET市場，在高雄草衙道打造SKM Park，不但震撼業界，也創下台灣傳統百貨開OUTLET的先例，台灣規模約300億元的OUTLET市場再添新兵，除了市場規模進一步擴大外，消費者又多了一個可以發掘便宜名牌貨的好去處。

勞保一次金 可開專戶

現行勞保年金給付可透過存入專戶，避免債務問題導致年金遭強制執行，老年經濟安全仍有保障，但未涵蓋其他勞保給付項目。立法院昨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。