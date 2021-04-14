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紙箱缺貨涉聯合漲價 公平會：已立案調查

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導

國際紙漿價格、運輸成本上漲，國內也傳出相關產品漲價的情形，公平會主委李鎂今（14）日表示，已觀察到工業用紙、紙箱等產品價格上漲的情形，由於可能涉及聯合行為，公平會已經立案調查。

受到新冠肺炎影響，包括國際紙漿價格、運輸成本都節節攀升，日前農委會已證實農用紙箱供不應求的情況，立法院經濟委員會今日進行法案審查，紙箱缺貨、漲價議題再成質詢焦點。

立委謝衣鳳提到，近期紙類產品的價格持續喊漲，農用紙箱已經短缺了，情況已經從去年持續至今，甚至曾發生過量販店通路，透過國際紙漿價格上漲一事，作為衛生紙促銷的理由，公平會是否已介入調查？

李鎂表示，紙類用品悠關民生，公平會平時就密切觀察，如果發現廠商之間聯合議價，特別是聯合漲價，只要查到相關事證，一定嚴懲。

李鎂表示，特別針對工業用紙的價格，公平會從去年底就已經立案調查，紙箱也是本次調查的重點項目之一，由於國際價格波動持續，調查工作也持續滾動進行當中。

公平會 漲價 肺炎

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