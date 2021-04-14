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裕隆綠能事業見成效 擴大爭取新訂單

聯合報 / 記者林海／台北即時報導

裕隆（2201）綠能事業見成效，儲能產品在去年12月首發外銷出貨美國，累積至2021年3月底已外銷35MW，預計到2023年第四季將累計外銷1.0GW至1.3GW，除已取得的美國客戶訂單外，並持續密集與歐盟合作夥伴及其它潛在客戶接觸洽談，擴大爭取新訂單。

裕隆表示，藉由過去長期整合新能源車研發、組裝技術與資源的基礎，建構儲能產品專業製造核心能力，並發展綠能事業平台，推動策略合作夥伴價值鏈專業分工，也已開放爭取儲能客戶訂單。

裕隆指出，長期致力於節能減碳永續經營，持續推動節能減廢PDCA活動，設定節能目標，近10年來每台車輛生產節能28%。並自2018年起於三義廠區建置太陽發電系統，目前已累積完成太陽能板發電建置容量約5.2MW，預計2021年底累積完成容量7.6MW，2025年達成總容量20.2MW。

裕隆也說，雖然公司是台電5MW以上用電大戶，然而推動太陽能發電占三義廠區用電量，將於2023年達到100%發電自給自足。

至於外界關注的新店裕隆城開發，裕隆仍表示，目前已經完成地面鋼構工程，也在去年9月完成建造執照變更，預計今年第三季取得使用執照，明年第四季商場就能開幕營運。

裕隆 太陽能發電 外銷

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