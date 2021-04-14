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裕隆布局綠能有成 代工儲能設備開始出貨美國

經濟日報 / 記者曾仁凱／即時報導

裕隆（2201）多角化經營，憑藉過去發展新能源車的研發技術基礎，殺進儲能市場，今天宣布為美國客戶代工儲能設備產品，到今年3月底已外銷出貨35MW的儲能設備項目，目標到2023年第4季要外銷1.0GW至1.3GW，可望為公司營運挹注新動能。

裕隆今（14）日舉行法說會，副總李建輝透露，裕隆發展綠能事業已見具體成效，公司投入儲能設備開發，已於去年12月首發外銷出貨美國，累積至今年3月底，已外銷設備達到35MW，目標到2023年第4季，外銷數量將達到1.0GW至1.3GW，除了已取得的美國客戶訂單，也持續與歐盟合作夥伴及國內指標企業等潛在客戶密集接觸，爭取更多新訂單。

李建輝表示，裕隆憑藉過去長期整合新能源車研發、組裝技術與資源的基礎，建構儲能產品專業製造核心能力，2020年開始布建全新的儲能產品生產線，發展綠能事業平台，推動策略合作夥伴價值鏈專業分工，開放爭取儲能客戶訂單。

因應全球氣候變遷，產業使用再生能源大幅成長，增加對儲能設備的需求，加上電業自由化等趨勢，裕隆積極對應ESG環境生態保護，實際作為包括鏈結策略合作夥伴、爭取儲能市場商機、以及持續建置太陽能發電系統，提升綠電發電占本公司用電比例等。

未來裕隆也將運用汽車本業的優勢與資源，發揮綠色移動生態鏈的影響力，跨域跨業合作，逐步落實各項低碳低能耗的ESG永續作為，為達成聯合國永續發展目標（SDGs）及地球環境永續盡一份心力。

裕隆 外銷 新能源車

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