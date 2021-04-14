開放傳直銷線上簽約？ 公平會：支持

立法院經濟委員會今（14）日審查多層次傳銷法案，立委提出報備制改許可制、開放電子合約、強化保護機構、增加違規罰則等修法項目；不過審議過程中，公平會僅針對電子合約表達支持，其餘項目多採保留或無意見立場。

經濟委員會今日審查立委林岱樺、楊瓊瓔、吳琪銘、陳亭妃等四版本《多層次傳銷管理法》部分條文修正案，並邀請公平會主委李鎂、副主委陳志民列席備詢。

立委提出的主要議題之一，在於開放多層次傳銷事業與傳銷商簽訂合約時，除了現行要求的紙本合約外，亦可採電子文件進行，李鎂表示，公平會敬表同意。

另一項主要議題，在於將現行針對成立傳銷事業「原則同意，例外禁止、事後追懲」的報備制，轉型為參與門檻較高的許可制，公平會對此則持保留態度。

李鎂指出，政府對企業經營型態，以自由經營為原則，除非是金融業、航空業等特殊行業，才會採許可制，但是大部分的多層次傳銷事業，本質上仍是零售業，不應納入高度監理行業當中。

李鎂表示，即便改為許可制，各項審查成立的要件，也要審慎評估，觀察他國採取許可制的經驗，管制內涵包括資本額、傳銷商格、經營商品範圍、獎金發放比例、商品價格等項目，都有進行限制；不過目前立委版本的提案，多數僅針對資本額設定門檻，完善性仍有待勘酌。

在違規懲處方面，李鎂指出，諸如社會大眾最垢病的違法吸金行為，目前公平會已有裁罰權限，對於立委提案拉高罰則，公平會尚無意見；不過若是期望以許可制管制違法業者，效果可能存在疑義。

另一項爭議議題，在於財團法人多層次傳銷保護基金會的定位，部分立委提案，公平會應編列預算，增加對傳保會的捐贈比例至50%以上，並強化抵付賠償金的功能。李鎂表示，傳保會成立目的，在於處理傳銷事業、傳銷商之間的民事私權爭議，似無再編列預算捐助的必要。

經濟委員會裁示，請公平會在5月19日前，針對包括許可制、傳保會精進作為等項目，研議後對其立場提出說明，後續委員會再展開法案逐條審查。