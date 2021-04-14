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美癌症研究協會會議召開 北極星癌症藥物受關注

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

興櫃股北極星-KY（6550）今（14）日表示，美國癌症研究協會（AACR）2021年度會議日前召開，邁阿密大學研究團隊會中發表與北極星合作的成果海報（Fea AACR 2021），結果表明北極星的藥物ADI-PEG 20，聯合免疫檢查點PD-L1的抑制劑，使用後在臨床前治療中效果很好。

北極星藥業為2006年在美國聖地牙哥創立，創立以來持續發展生物制劑ADI-PEG 20在各項適應症的治療可能性，目前鎖定肺間皮癌、軟組織肉瘤、腦癌等三項疾病進行開發。

北極星今年以來針對ADI-PEG 20在臨床試驗及國際癌症年會上陸續有進展，先是2月公布肺間皮癌三期期中分析，整體生存期達最高等級的統計顯著效果機率80%以上。

其次，北極星ADI-PEG 20隨著軟組織瘤二期臨床試驗完成，也獲邀ASCO最具份量「口頭發表」。這次臨床試驗共有美國四大醫學中心參與，並獲得美國國家衛生研究院（NIH）補助，臨床試驗完成後，依合約北極星可據以向美國食品藥物管理局（FDA）申報。

在近日舉行的美國癌症研究協會（AACR）2021年度會議，更有美國邁阿密大學研究團隊會中發表與北極星合作的成果海報，結果表明北極星的藥物ADI-PEG 20聯合免疫檢查點PD-L1的抑制劑，針對黑色素瘤細胞做的研究，發現有很強的互補性，治療上採這兩種藥聯合用藥可能會有很好的療效。

北極星指出，長久以來癌症治療一直是醫學界的大挑戰, 如何治療疾病、減少副作用維持病人生活品質，更是大家努力追求的目標。近幾年代謝療法逐漸受到國際醫學界關注，普遍認為藉著阻斷癌細胞的能量來源，以扼殺癌細胞的方式是非常好的選擇。

北極星表示，癌症藥物的治療，除了需考量療效之外，其副作用也是重要的考量，而代謝療法中以具有廣效性及無明顯副作用的北極星癌症新藥ADI-PEG 20最具代表性。

此外，全球各大醫學研究單位發表關於ADI-PEG20的論文已有數百篇，涵蓋十多種癌症適應症，即使2021年1至3月所發表的論文也有31篇，平均每個月發表的論文數達十篇之多。

北極星 癌症

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