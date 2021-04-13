IMF擬發行6,500億美元SDR 金融圈高層這樣回應
對於IMF擬發行6,500億美元的SDR（特別提款權），熟悉國際金融的金融圈高層解釋，這個機制，主要是協助IMF會員國對抗疫情，SDR發行總額為6,500億美元，會員國將分配到不同額度，但「額度不一定會動用，比較可能動用的或許是非洲或一些外匯短缺的新興國家，因為這個機制，可作為融通外幣的管道，讓它們可以用來購買疫苗、醫療設備等。」
該名高層表示，美國、英國與歐盟國家，完全不需用這個機制去借錢，它們只需實施QE就好，所以可以說，這是IMF給予弱小會員國因應疫情的紓困機制。
金融圈高層說，IMF發行SDR，並分配額度給會員國，還有另一項意涵，那就是讓其他的金融機構更願意借款給這些國家，「舉例而言，就像台灣銀行給黃先生一個借款額度，其他銀行看到台銀願意給額度，就會比較放心，更願意借錢給黃先生。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言