IMF擬發行6,500億美元SDR 金融圈高層這樣回應

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

對於IMF擬發行6,500億美元的SDR（特別提款權），熟悉國際金融的金融圈高層解釋，這個機制，主要是協助IMF會員國對抗疫情，SDR發行總額為6,500億美元，會員國將分配到不同額度，但「額度不一定會動用，比較可能動用的或許是非洲或一些外匯短缺的新興國家，因為這個機制，可作為融通外幣的管道，讓它們可以用來購買疫苗、醫療設備等。」

該名高層表示，美國、英國與歐盟國家，完全不需用這個機制去借錢，它們只需實施QE就好，所以可以說，這是IMF給予弱小會員國因應疫情的紓困機制。

金融圈高層說，IMF發行SDR，並分配額度給會員國，還有另一項意涵，那就是讓其他的金融機構更願意借款給這些國家，「舉例而言，就像台灣銀行給黃先生一個借款額度，其他銀行看到台銀願意給額度，就會比較放心，更願意借錢給黃先生。」

IMF 疫情 台灣銀行

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