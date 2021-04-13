退休金不會拿去抵債！ 開專戶免遭扣押、強制執行

立法院今（13）日三讀通過《勞工保險條例》第29條修正條文，未來不是勞工領勞保年金或是勞保其他各項一次金給付，都可以開立專戶，專戶內的存款，不會被扣押、供擔保或強制執行；換言之，該專戶存款不會被拿去抵債，以確保勞工老年經濟安全。

勞動部解釋，目前勞保年金請領人若有債務問題，可向指定金融機構申請開立專戶，避免因為債務問題而讓年金一匯入一般帳戶就被扣押或強制執行，影響基本生活所需。至於領勞保一次金，部分勞工若有債務問題，多會以開立支票方式全部領走，或是一匯入一般帳戶後，也會被扣押或強制執行。

有立委認為，領勞保年金可以開立專戶，領一次金卻不行，因此主動提案修正《勞保條例》第29條，今日三讀通過，未來勞保領其他一次金給付也可以透過開立專戶請領，專戶內有存款不會被扣押、供擔保或強制執行。

官員表示，未來領勞保一次金的勞工，若有債務問題，由勞保局出具證明，就可以在土地銀行及郵局開立專戶。

官員指出，去年勞保一次金給付有55.2萬件，其中開立支票有9,978件。截至今年1月底，領勞保年累計有144.9萬件，其中3.7萬件以開立專戶方式領取勞保年金。