歷經2年努力 海龍離岸風電通過國產化審查

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導

經過兩年多的艱辛努力，海龍離岸風電計畫今（13）日宣布已通過經濟部「產業關聯執行方案」審查。海龍團隊表示，這段期間與台灣政府、國內外供應商反覆磋商，感謝經濟部、能源局、工業局以及金屬工業研究發展中心等單位的指導，以及台船環海風電工程公司及西門子歌美颯再生能源投入的心力。

海龍將台灣定位為亞太離岸風電出口中心的「定錨專案」，致力於達成政府國產化要求，2019年第4季，分別與台船環海風電工程公司及西門子歌美颯離岸風力再生能源簽定「優先承攬協議」，確認夥伴關係。未來海龍將與上述兩大統包商攜手努力，致力於達成各項國產化承諾。

海龍與台船合作是台灣首宗大型海事統包工程計畫優先承攬協議，內容涵蓋水下基礎及海底電纜之設計、採購製造、運輸及安裝等統包工程，並促成台灣第一艘全迴旋大型浮吊船「環海翡翠輪（Green Jade）」之最終投資決定，其為具4，000噸吊升能力及採用最高等級DP3動態定位系統之離岸風電主力工作船，預計於2022年完工交船並投入海龍離岸風場服役

至於與西門子歌美颯合作則注重在風機提供。海龍計畫就300MW（百萬瓦）的2A風場與其簽署優先承攬協議，內容包含風機提供及保修服務。海龍計畫將採用西門子歌美颯最新款的SG 14-222 DD風機，單機裝置容量達14MW、葉尖至海平面高度達247公尺，屆時將成為市場上最大的離岸風機之一，將於西門子歌美颯台中港機艙組裝廠生產，除提供台灣內需外也將成為區域出口中心。

海龍計畫風場總監岳慕駒（Felipe Montero）指出，上述內容正是海龍致力於實現「產業關聯執行方案」計畫相關承諾的最佳案例。海龍能通過國產化審查，正是由於政府、開發商及供應商間最終能取得平衡並達成共識，希望持續與政府、兩大統包商及本地供應商合作落實產業關聯計畫，共同推動永續發展之台灣離岸風電產業及供應鏈，不僅要打台灣盃，目標是進軍亞洲盃，讓台灣成為亞太離岸風電出口中心。

離岸風電 西門子

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