中火爭議延燒 台灣電力工會發聲明支持董座楊偉甫
針對中火爭議，台灣電力工會今（13）日由理事長吳有彬發出聲明稿表示，對於台中市府無視最高行政法院之裁定，一再泛政治化，為罰而罰的操作，已然抹滅台電全體員工日以繼夜，為國人穩定供電並兼顧環保與經濟發展之努力，台灣電力工會必須嚴正聲明並表達抗議。
聲明稿中並指出，中火3號機為完成環保改善，符合排放標準之合法機組，因應機組大修配合調度，台電為空污改善不遺餘力，不容任何政客出於自身政治利益之目的，一再汙衊、傷害台電。為捍衛全體台電員工工作的尊嚴、安心工作的環境，電力工會全體2萬7千個會員必團結一心，共同支持台電公司及楊董事長為維護台電所做的必要努力。
台灣電力工會強調，台中市府如再一意孤行，電力工會必出面強力捍衛，不排除號召全體會員展現電力工會之決心。
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