風險情緒正向 高收益及新興市場債動能增溫

上周聯準會喊話維持寬鬆激勵股市表現，市場同時預期聯準會有望加大公債購買力道，多數債券上漲。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周三大債市皆迎來資金淨流入，其中新興市場債與高收益債動能較前一周再為增強，單周淨流入分別來到17.7億及30億美元。

安聯投信指出，美國經濟數據表現強勁，最新非農就業數據遠優於預期，加上聯準會主席淡化通膨擔憂、3月份會議紀要也顯示其暫不會於近期縮減購債，市場風險偏好明顯回升，美國10年期公債殖利率由之前的1.7%回落至約1.6%水準，風險取向較高債券如高收益債、可轉債及新興市場債等單周多上揚，與通膨預期相關的美國與全球通膨連動債指數則是收跌，為過去一周少數走低的債券資產。

安聯新興債券收益組合基金經理人許家豪表示， 歐美等已開發國家疫苗施打進度持續，經濟也陸續回溫，相較之下新興市場雖相對較慢，但因歐美終端消費市場恢復，進而帶動新興市場出口動能，經濟已開始回溫，若下半年接續開始施打疫苗，整體經濟與景氣有望加速復甦，其中新興亞洲因企業與經濟基本面較佳，復甦狀況有望成為新興市場中較佳者。

從債券市場角度來看，許家豪表示，自去年聯準會帶頭降息救市後，已開發市場債券殖利率受到壓抑，而新興市場債因具相對較佳債息，受到追求收益的投資人青睞；舉例來說，新興亞洲高收益債近期殖利率仍有高於7%的水平，且優於評級相近的多數已開發市場高收益債，不但可提供投資人較佳收益，也有望因經濟持續復甦收斂利差，後市具成長潛力。

展望後市，許家豪指出，新興市場債有雖有風險須留意，但同時仍有機會。首先，新興市場疫苗施打進度較慢，但疫情反覆雖難免，隨著已開發市場陸續施打完畢，下半年新興市場有望跟進；其次，近期升溫的通膨預期讓新興國家面臨升息壓力，但較高的利率也有望使新興債收益提高，相對投資吸引力增加；最後，雖然國際美元短期內走升可能影響新興市場資產，但因美國持續推出大規模刺激政策、加大其財政赤字壓力，美元長期難以獨強，新興市場資產後續仍有機會，故建議投資人在以已開發市場債券為核心配置的同時，仍可布局部分新興市場債，強化收益並增加潛在成長空間。