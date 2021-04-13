聯準會重申寬鬆態度 留意基本面轉佳題材

聯準會續放鴿派言論並表示全力支持經濟，帶動市場正面情緒及風險資產表現，全球股票資產多走揚。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周除已開發歐洲、歐非中東拉美及拉美地區外，全球其餘地區股市皆迎來資金淨流入，其中美國股市續居吸金龍頭地位，單周淨流入約85.38億美元。

安聯投信表示，美國聯準會主席上周重申寬鬆論調、淡化通膨失控風險，承諾會持續藉由政策工具支持美國經濟成長，而其最新釋出的3月份會議紀要也顯示距離縮減購債計畫仍須一些時間，減緩市場對於流動性縮減的擔憂，美股包括道瓊、標普500及那斯達克三大指數單周皆有2%左右漲幅，其中標普及道瓊指數上周雙雙創下新高，量價齊揚。

觀察上周全球股市表現，道瓊歐洲600指數受到美股激勵單周上揚1.24%並創下新高，亞洲市場則是漲跌互見，除台灣加權指數單周上揚1.73%為少數收紅者外，包括日本日經東証、中國上証深証及香港恆生等指數單周皆收黑，較前一周亮眼表現略微拉回。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，美國最新3月非農就業新增91.6萬人大幅優於預期的67萬，市場對經濟復甦預期再度升溫，激勵美股表現，標普500與道瓊兩大指數近來每周持續創下新高。前陣子雖市場擔憂經濟復甦會使央行提前緊縮，但因相關利空消息已逐漸出盡，加上於經濟基本面的復甦長期仍有利於風險資產表現，及多位聯準會官員近期不斷強調政策維持寬鬆彈性，基本面與政策面皆有望對美國資產後續帶來支撐。

展望後市，謝佳伶指出，包括刺激方案，經濟解封、財報展望持續上修及聯準會維持寬鬆皆為有助於美國資產持續表現的利多因子；然而同時仍須留意勞動及消費數據可否持續改善、政策是否會不如預期等風險。此外，近來市場已開始接受美債殖利率上升反映的是經濟回溫的正向發展，前陣子為市場帶來波動的狀況已逐漸消退，唯須留意上升速度是否過快，若升速溫和有序便不須過度擔心。

在美國資產的佈局建議上，謝佳伶表示，近期標普續創新高及那斯達克走揚等狀況顯示科技成長股已逐漸從年初的盤整走出，開始回神，建議應持續參與；在循環境產業部分，建議可留意受惠基本面轉佳題材如房屋建築、工業、交通、廣播、能源、汽車與零售等；休閒娛樂、旅遊與電競等疫後復甦題材也有表顯機會，也可以包括評級較佳的美國高收益債、或是兼具股債性質的可轉債資產參與，與成長股組成可攻可守的配置。

在台股方面， 安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，近期包括對通膨的預期及漲價的趨勢為對市場影響較大兩項正面因素，包括原油、鋼鐵、航運費用及多項電子零組件的報價都持續上揚，且能見度可延伸至第二季甚至是第三季。

在投資建議上，蕭惠中指出，目前看好包括漲價、科技及傳產三大題材。首先由於漲價趨勢持續，且可能較預期時間更長，建議投資上可持續關注；其次、科技類股中面板因具備漲價及評價較低優勢、被動元件可望受惠電動車趨勢，具投資價值；最後，傳產因較能掌握景氣上升段，其中航運近來進入旺季、鋼鐵受惠中國減排限產雙雙報價有上揚跡象，也可以加以布局。