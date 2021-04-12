攬才專法協調完成 最快排入本周行政院會

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導

行政院今（12）日與民進黨團召開行政立法協調會報，溝通「攬才專法」修法事宜，修法三大方向為放寬工作條件、鬆綁永居規定、優化生活保障，預計排入15日行政院會，力拚和攸關半導體學院的「創新條例」，本會期闖關。

為溝通《外國專業人才延攬及僱用法》（攬才專法）修法，行政院副院長沈榮津、國發會主委龔明鑫、勞動部長許銘春等代表，今日和民進黨團幹部、立委們，在行政院召開「行政立法政策協調會報」，並規劃在本周行政院會中討論、通過。

國發會官員說明，修法三大方向，第一是放寬工作條件。鬆綁外國專業人才來台工作條件，其中最受業界期待的，是放寬全球前500大大學畢業生來台工作，可免除兩年工作經驗；此外，高中以下外國教師來台，從只限外文教師擴及學科教師，因應2030雙語國家政策。

官員說明，第二是鬆綁永居規定。透過縮短國際優秀人才取得永居年限，例如外國特定專業人才的部分，從五年縮短至三年；讓外籍學生取得本國博、碩士學位後留台工作，可以折抵、縮減取得永居年限一至兩年。

官員表示，第三是優化生活保障。要優化健保納保條件及延長租稅減免優惠，例如本法所指的高階人才若是雇主或自營業主，免除本人及依親親屬納入健保六個月等待期規定；外國特定專業人才租稅減免，也由三年延長至五年。

與會者透露，會中委員們大致同意「攬才專法」的開放方向，但對「全球前500大」該由何機構、何時的排名定義，以及放寬外師來台可能影響本國教師工作權益等方面仍有疑義，請國發會、教育部等單位說明後，帶回進行微調。

對於立委關切於賴清德內閣時期推動的《新經濟移民法》立法，至今仍未有具體進度。與會者透露，國發會在會中除說明「攬才專法」是對白領人才的開放，也表示目前「時程上還沒到《新經濟移民法》的階段」。

國發會官員透露，原《新經濟移民法》區分不同對象，首先對於白領部分透過「攬才專法」進行適用，正修法進一步鬆綁；至於藍領部分，如資深移工留用，經政院多次開會討論，將朝由勞動部《就業服務法》修法放寬進行；僑外生放寬也是著力重點，將朝加強副學士僑外生能留台方向規劃。

據悉，對於立委關切《新經濟移民法》議題，國發會規劃從現行相關制度、法規的鬆綁著手，並未有積極推動的動向，而行政院也對相關立法是否繼續推動，也尊重國發會的方向與規劃。

對於「全球前500大」的認定，民進黨團總召柯建銘表示，會中討論提及，會以教育部的認定為主；至於《新經濟移民法》推動議題，柯建銘表示，目前先推「攬才專法」。

國發會 移民 教育部

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