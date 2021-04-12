公設比過高惹議 徐國勇：不合理的公設比會檢討

我國新建屋公設比過高惹民怨，內政部研議修法降低公設比。內政部長徐國勇表示，有些法律規定的公設比沒辦法迴避，但有些是防空避難室轉變成地下停車場，有些人沒車位，是否也算入公設比，會來做檢討。

立法院內政委員會今議程安排「工地主任管理機制」暨「營建工程之設計監造及營建管理」等問題進行專案報告，徐國勇列席備詢，會前被媒體問到公設比修法問題。

徐國勇說，公設比問題正在處理中，公設比有些是必要的，如樓梯、電梯、消防設施不能沒有，是法律規定的；至於其他獎勵容積的部分，或是地下停車場以前是防空避難室，有些人沒買車位，但因防空避難室都要共同分擔，是否不合理，會來檢討，希望合理化。

徐國勇說，必要的、法律規定無法迴避的公設比例約20幾％，但是如果是奢侈性公設比一直加上去，會不會造成購屋者不利，會做檢討。