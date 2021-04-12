台灣新創MOOVO結盟緯創 開發微交通商用平台

台灣新創公司MOOVO（運點科技）宣布完成新一輪融資逾新台幣2億元，將結盟代工廠緯創資通共同發展涵蓋電動輔助自行車和其他多元電動微交通產品的商用平台。

MOOVO新一輪融資投資人包括心元資本、基石創投（基金主要投資人為中華電信、PChome）、AVA天使投資人和產業策略天使投資人。MOOVO也宣布攜手美國麻省理工學院城市科學實驗室，進行智慧微交通運具技術驗證。

MOOVO涵蓋多元共享、租賃、訂閱制服務，系統目前在全球超過20個城市上線，聚焦歐洲市場，平台累積逾100萬名用戶。

MOOVO台灣總經理兼發言人沈暐傑表示，MOOVO自去年在新北市上線以來，證明智慧樁電子圍籬技術可以有效管理停放、降低政府財政支出、提升土地利用坪效及民眾使用便利性，整體滿意度高達92%。

MOOVO也得到彰化縣政府注意，將接手彰化YouBike1.0，並逐步升級到新一代智慧樁電子圍籬系統，讓彰化、新北市的系統和義大利米蘭、西班牙馬德里等國際大都會同步。