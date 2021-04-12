大陸經貿環境轉變 資誠：台商須調整業務與資產布局

在中美貿易戰及新冠疫情的環境下，加上近年中國大陸本地勞動成本上升、產業結構調整等因素，促使台商不得不正視風險分散的必要性，調整在中國大陸的投資與業務，重新思考全球布局策略。普華國際財務顧問公司董事周容羽表示，台商應定期檢視布局策略，綜合評估自身競爭力及中國市場機會後，進行策略擬定並透過體質調整後，重新聚未來具競爭力的業務，有助台商在全球的業務發展。

周容羽表示，大陸經貿環境陸續受到國際關稅調升、保護主義及爆發式疫情等各種面向衝擊，加上當地基本工資調整、落實社保繳徵、反避稅查核、環保標準提高以及市場競爭的劇烈變化，例如產業轉型、打造自主供應鏈等因素，導致中國大陸市場已非某些台商投資的首選區域，部分西進台商選擇退場，亦有部分台商開始轉移對中國大陸的投資，並透過全球化布局來分散風險。

周容羽建議，台商調減中國大陸市場資源之際，海外供應鏈的布局與調整，除提昇成本競爭性外，更應轉型昇級，創造附加價值，潛在方向包括提昇研發與客製化服務能力，成為向客戶co-design的最佳夥伴；依產業屬性建構智能製造強化核心競爭性；建構合作平台，提供整合性服務。透過聚焦精實，重塑企業價值。

普華商務法律事務所律師馬碩遠指出，台商處分大陸業務常見交易模式有「股權交易」與「資產交易」，不同的交易模式將產生不同的法律風險考量。在規劃調整或處分大陸業務時，應針對實際需求就交易模式預先評估，以保障投資價值，並避免交易完成後產生的額外法律風險。

馬碩遠建議，台商處分大陸企業股份或業務時，因應大陸外匯管制的相關法律規定，應事先透過合理的交易架構設計與合約安排以掌握交易環節及付款時程，避免產生交易風險。尤其在交易價金匯出機制上，利用相關的付款條件與共管帳戶設計可進一步維護台商利益，並確保交易安全。