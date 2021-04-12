統振拼轉型 金融事業Q1營收年增116％

統振（6170）3月合併營收為2.48億元，在工作天數回升下，單月營收表現較上月成長9.44％，但因分割子公司統達，營收基期不同，3月營收較去年同期減少16.07％，且累計2021年第一季合併營收為7.20億元，較去年同期減少7.33％。

統振表示，今年以來單月營收站穩在2.2億元以上水準，主要係受惠於公司旗下能源、金融科技、流通三大事業體業績穩健的貢獻，尤其在金融科技方面，移工匯款的收入以及Q Pay APP系統的有效註冊會員呈健康增長表現，以今年第一季金融科技創新監理沙盒實驗成果來看，Q Pay有效註冊會員數較2020年第一季成長102％，帶動金融科技事業部第一季營收年增116％，是奠定集團營運績效長期穩健成長的重要關鍵。

統振進一步表示，雖能源事業部目前因上游電池芯、電子晶片等原料市場供需失衡情形尚未緩解，使得主要客戶拉貨力道減緩，但智慧家居與宅經濟市場成長的商機仍創造公司保持良好的訂單能見度，挹注今年以來達振的生產基地產能稼動率保持一定的水準之上。以排除分割的子公司-統達營收後一致的基期來看，第一季能源事業部營收遞出明顯年增49.70％的成績。

展望2021年，統振維持審慎樂觀看法。根據勞動部勞動力發展署最新統計，台灣移工人數從民國100年的42.5萬人逐年成長至109年底約70.8萬人，加上如今台商回流政策、缺工效益等，驅動未來移工人數增加的態勢明確，有利於統振金融科技事業部的業務拓展空間。目前統振金融科技行動APP系統-Q Pay在海外金融機構系統化的介接已涵蓋越南、菲律賓、印尼等地區，公司將持續建立更完整、多元、友善的匯款環境，並著力於降低匯款的接續成本，對公司帶來正面的挹注。此外，統振近年來致力優化集團各事業體之營運結構，同時著眼於穩定淨現金流的業務擴張計畫。