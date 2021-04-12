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公司倒閉、老闆失蹤…拿不到失業給付 勞工可以這樣做

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導
當勞工面臨公司無預警倒閉、歇業，或與雇主發生勞資爭議時，可能無法於第一時間自公司取得非自願離職證明文件，導致後續無法申請失業給付。聯合報系資料照／記者林俊良攝影
當勞工面臨公司無預警倒閉、歇業，或與雇主發生勞資爭議時，可能無法於第一時間自公司取得非自願離職證明文件，導致後續無法申請失業給付。聯合報系資料照／記者林俊良攝影

當勞工面臨公司無預警倒閉、歇業，或與雇主發生勞資爭議時，可能無法於第一時間自公司取得非自願離職證明文件，導致後續無法申請失業給付。對此，勞動部表示，勞工可直接向地方勞工行政主管機關（地方勞工局處）尋求協助。

勞動部表示，《就業保險法》針對勞工遭遇非自願離職時提供失業給付，當勞工因投保單位關廠、遷廠、休業、解散、破產宣告等原因離職；或因《勞動基準法》第11條、第13條但書、第14條及第20條規定各款情事之一離職，如符合失業給付請領條件時，可檢附公司開立之離職證明文件向公立就業服務機構提出申請。惟實務上遇有勞工因公司無預警關廠、歇業或雇主行蹤不明等原因，無法取得離職證明文件之情形，勞動部表示，勞工可向地方勞工局(處)提出申請，經該局(處)查證屬實後，將協助勞工開立離職證明文件，以確保勞工權益。

此外，當勞工與雇主對於離職原因產生歧見，例如：勞工認為遭雇主資遣被迫離職，雇主卻認為是勞工自請離職，拒絕開立離職證明，經向地方局(處)申請調解後，勞工即可依《就業保險法》規定，檢附調解受理文件，先向公立就業服務機構提出失業給付申請，無須等待爭議結果確定。倘勞工直接向法院提起訴訟時，亦得檢具訴訟受理文件申請給付。據勞保局統計，去（2020）年有899名勞工獲得及時協助，另就業保險開辦至今亦已協助1.1萬1千多名勞工。

勞動部提醒，就業保險為勞工、雇主及政府共同分攤保費成立的社會保險，勞工因勞資爭議得請領失業給付，是為避免勞工因爭議影響給付權益，先行提供給付保障，因此於爭議結果確定後15日內，應將調解紀錄或判決等資料送至公立就業服務機構或勞工保險局，如確認未符合失業給付請領規定者，仍應返還已領之失業給付。

失業給付 離職

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