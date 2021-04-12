快訊

今白天高溫破30度晴暖東偶雨 將有4月颱無助旱象

聽新聞
test
0:00 / 0:00

危老重建 搶搭8%獎勵末班車

經濟日報 / 記者翁至威／台北報導
危老8%時程獎勵5月11日截止，預料將會有一小波申請重建熱潮。（本報系資料庫）
危老8%時程獎勵5月11日截止，預料將會有一小波申請重建熱潮。（本報系資料庫）

危老8%時程獎勵進入倒數一個月，有重建需求的地主，在今年5月11日前遞件申請危老重建，仍可享8%時程容積獎勵，5月12日後時程獎勵將降為6%，此後並逐年調降2個百分點。業界認為，接下來一個月，預料將會有一小波危老申請熱潮，趕搭8%獎勵末班車。

危老條例自2017年上路，為鼓勵老屋加速重建，特別給予10%時程獎勵，原應在去年5月11日截止歸零，但去年立法院修法，有條件延長危老時程獎勵，逐年以8%、6%、4%、2%、1%獎勵額度，緩衝五年後再落日，並搭配規模獎勵鼓勵整合大面積基地，面積200平方公尺（約60.5坪）以上可得2%規模獎勵，每增加100平方公尺再加碼0.5個百分點。

危老條例被稱為改建的「特快車」，自推出以來不斷升溫，從2018年平均每月申請件數僅11案，成長到2019年平均每月36案，2020年全年申請案量更突破千件，平均每月有將近90件申請，呈現暴風式成長。

去年危老迎向大爆發，營建署官員表示，主要是由於危老10%時程獎勵在2020年5月11日就屆期，吸引不少人趕在屆期前遞案申請，去年4月、5月申請件數，都分別突破200件、300件。

而8%時程獎勵施行期間為2020年5月12日至2021年5月11日，如今也只剩不到一個月就要再調降2個百分點至6%，預料在8%獎勵落日前，仍會有一波申請熱潮。

除時程獎勵外，危老條例還有規模獎勵，今年5月11日前，面積達60.5坪以上即可再得2%規模獎勵，加上時程獎勵合計可得10%。

依此類推，5月12日後邁入危老施行第五年，時程獎勵降低至6%，基地面積須達181.5坪以上才可拿滿10%；往後年度時程獎勵逐年遞減2個百分點，施行第六、第七、第八年，面積分別要達到302.5坪、423.5坪、484坪以上，才有機會拿滿10%；第九年起無時程獎勵，面積就須達544.5坪以上。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

老屋 立法院

延伸閱讀

營建署：審慎處理新北銀新未來城變更案 4月底將開會

李鴻源質疑再生水無進度 營建署駁：可日供8.6萬噸水

新北樹林線最快6月動工 捷運開發區容積獎勵最高3倍

竹縣推危老重建 竹北市最大規模案今動土

相關新聞

台幣實質匯率攀高 不利出口

相較其他亞洲貨幣，新台幣表現超抗跌。台北外匯市場發展基金會公布最新統計，新台幣名目有效匯率指數連兩月上漲，3月升抵118...

修法降公設 花敬群：會很有感

針對公設比過高，內政部次長花敬群日前透露，諸如車道、車位的公設，擬修法「不可計入樓上公設一起算」。內政部五月前會確定最終...

危老重建 搶搭8%獎勵末班車

危老8%時程獎勵進入倒數一個月，有重建需求的地主，在今年5月11日前遞件申請危老重建，仍可享8%時程容積獎勵，5月12日...

【財經展望周報】台積電法說Q1獲利有望單季新高／美股超級財報周

本周國內股市投資人最關心的是台積電15日的線上法說會。國際最受關注包括白宮預定12日召開半導體峰會，將邀集全球19家相關企業高層，討論如何強化半導體供應鏈、解決晶片荒問題。台積電已證實受邀，至於由哪一位高層主管代表則暫未透露。

房市逃命波？房仲：議價空間5％

房地合一稅2.0將於七月一日上路，房仲業者表示，對買方來說，新制上路前的確是不錯的購屋時機，想撿便宜首先是要勤看屋，其次...

央行變了…阻升也阻貶

外界時常批評，中央銀行匯率政策「阻升不阻貶」，央行外匯局日前公布3月外匯存底時，以具體數據「破除」此一印象。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。