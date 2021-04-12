危老重建 搶搭8%獎勵末班車
危老8%時程獎勵進入倒數一個月，有重建需求的地主，在今年5月11日前遞件申請危老重建，仍可享8%時程容積獎勵，5月12日後時程獎勵將降為6%，此後並逐年調降2個百分點。業界認為，接下來一個月，預料將會有一小波危老申請熱潮，趕搭8%獎勵末班車。
危老條例自2017年上路，為鼓勵老屋加速重建，特別給予10%時程獎勵，原應在去年5月11日截止歸零，但去年立法院修法，有條件延長危老時程獎勵，逐年以8%、6%、4%、2%、1%獎勵額度，緩衝五年後再落日，並搭配規模獎勵鼓勵整合大面積基地，面積200平方公尺（約60.5坪）以上可得2%規模獎勵，每增加100平方公尺再加碼0.5個百分點。
危老條例被稱為改建的「特快車」，自推出以來不斷升溫，從2018年平均每月申請件數僅11案，成長到2019年平均每月36案，2020年全年申請案量更突破千件，平均每月有將近90件申請，呈現暴風式成長。
去年危老迎向大爆發，營建署官員表示，主要是由於危老10%時程獎勵在2020年5月11日就屆期，吸引不少人趕在屆期前遞案申請，去年4月、5月申請件數，都分別突破200件、300件。
而8%時程獎勵施行期間為2020年5月12日至2021年5月11日，如今也只剩不到一個月就要再調降2個百分點至6%，預料在8%獎勵落日前，仍會有一波申請熱潮。
除時程獎勵外，危老條例還有規模獎勵，今年5月11日前，面積達60.5坪以上即可再得2%規模獎勵，加上時程獎勵合計可得10%。
依此類推，5月12日後邁入危老施行第五年，時程獎勵降低至6%，基地面積須達181.5坪以上才可拿滿10%；往後年度時程獎勵逐年遞減2個百分點，施行第六、第七、第八年，面積分別要達到302.5坪、423.5坪、484坪以上，才有機會拿滿10%；第九年起無時程獎勵，面積就須達544.5坪以上。
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