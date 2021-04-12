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危老重建／排除適用房地合一2.0

經濟日報 / 記者翁至威／台北報導

政府接連祭出打炒房措施，鎖定短期投機炒作，不會波及危老、都更推動，例如房地合一2.0修法特別排除參與危老、都更分回房地首次移轉；此外，中央銀行雖嚴管土建融，危老、都更也不受影響。

房地合一稅2.0已經立法院三讀通過，在審查過程當中，立委特別關注是否影響都更、危老推動，更怕修法導致錯殺無辜，因此在協商過程中，特別新增條款，個人、法人依據都更條例或危老條例參與都更、危老所分回房地，若在五年內第一次移轉登記，也可排除在重稅範圍，可適用20%稅率。

而央行打炒房，去年底祭出選擇性信用管制，當時有業者擔憂將打擊危老級都更，央行也立即跳出來緊急澄清，強調金融機構承作不動產抵押貸款，屬都更、危老或其他配合政府相關政策的重建案件，只要提出相關證明文件，都不受限制，不會影響危老及都更推動。

政府積極推動危老、都更，近年來內政部陸續推動「都更三法」，包括《危老條例》、《國家住都中心設置條例》及《都更條例》修法，分別提供政策誘因，就是希望讓過去推動緩慢的都更，能夠大步邁進。

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