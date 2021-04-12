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危老重建／Q1受理125件 中市最多

經濟日報 / 記者翁至威／台北報導

根據內政部統計，今年第1季地方政府共受理125件危老申請案，平均每月有41件申請，呈現穩健成長。其中台中市首季申請件數達30件，超越台北，躍升今年危老最熱的直轄市；台北市則以25件緊追在後，第三名則是新北市的22件。

自危老條例上路以來，全台累計已受理1,771件申請案，核准1,385件，台北市累計申請案件已突破600件，遙遙領先其他城市；新北市、台中市也都突破300件；台南市也已受理100案以上，僅剩桃園市、高雄市申請案量尚未超過100件。

若觀察今年首季，台中市合計30件申請，在都更、危老政策雙引擎引導下，不少建商購入具有危老重建效益的建物，加上近幾年台中重大建設陸續到位，吸引外來人口湧入，具有人口利多，接下來預計還會有一波改建熱潮。台北市今年首季共25件申請，雖在六都中暫居第二，但累計案量遙遙領先，也有許多指標性案件。

都更 建商 地方政府

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