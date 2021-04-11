人口拉警報 連三月負成長

人口成長持續亮紅燈，內政部公布最新人口統計，今年第1季出生人數共34,917人，年減13.6%；首季死亡人數合計47,626人，年增1.4%。死亡人數較出生多12,709人，今年人口自然成長已連續三個月呈現「生不如死」現象，人口成長不容樂觀。

今年1到3月出生的新生兒，約是去年3到5月左右懷胎，當時正逢新冠肺炎疫情，經濟受衝擊，企業放無薪假，可能影響生兒育女意願；年輕人不婚不生觀念難以反轉，也是主要原因。

根據統計，今年第1季出生人數比死亡人數少12,709人，粗出生率千分之6.01，粗死亡率為千分之8.2，自然增加率為千分之負2.19。

觀察今年1到3月出生人數，從1月首度單月跌破萬人，到2月共11,497名新生兒誕生，到3月有13,819人出生，出生人數看似有逐月增加，不過若跟去年同期比較，仍是呈現減少，後續值得觀察。

結婚統計方面，今年第1季共28,755對新人步入禮堂。其中不同性別者共28,341對，年減近13%；相同性別者414對，也較去年大為減少，年減近33%。

在社會增加方面，第1季遷入人口225,471人，遷出248,375人，一樣是「入不敷出」，彌補不了出生人數銳減缺口。其中觀察台北市人口，至今年第1季底人口不到260萬人，單3月遷入人數10,548人，遷出人數16,664人，「脫北」現象仍是現在進行式。

去年台灣人口數首次出現負成長，至去年底台灣人口數為2,356萬1,236人，較前年底減少逾4萬人。

此外，去年新生兒人數僅16萬5,249人，也創下史上新低，死亡人數也首度多過出生人數。

去年結婚對數僅12萬對，較前一年減少約1萬對，今年出生人數將連帶受到影響；接下來2022年適逢虎年，受民間習俗影響，出生人數也不樂觀。

為了催生，行政院已宣布加碼相關津貼，今年8月起育兒津貼增加1,000元至每月3,500元，明年8月起更增至5,000元；托育補助則自今年8月起增加至每月7,000元，明年8月起增加至8,500元。