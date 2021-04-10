房地合一稅制2.0三讀 立院財委會19日再戰囤房稅修法

房地合一稅制2.0修法昨（9日）在立院完成三讀，國民黨團將再出招，預計19日將在立院財政委員會排審房屋稅條例修正草案，建立囤房稅課徵法源機制，真正落實打房政策，要逼民進黨政府對打房決心表態。

國民黨籍財政委員會召委曾銘宗表示，房地合一稅制2.0對打房能發揮一定要果，但現在是低利率時代，買房成本低，房地合一稅制只課所得稅，又有持有5年期限，有心炒房者仍可買房出租，待5年後再出售即可，要打房課囤房稅才是配套。

外界擔心，行政院與業界均擔心，囤房稅能否開徵，必須解決開徵戶數標準、房價城鄉差距、繼承持有房屋與共同持分房屋等種種爭議，制度設計不易。

曾銘宗說，要推動改革總要有行動，19日排審時，也可具體檢討各種可能問題，凸顯政院擔心的問題都不是問題。曾也提到，若囤房稅法源完成三讀，只是讓工具先備著，屆時會授權行政機關視房市狀況決定實施日期，不能管理都推地方。