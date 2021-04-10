拜登貿易協定立場／優先投資美國 再談FTA
在美台關係升溫、呼籲雙方簽貿易協定聲浪愈來愈高之際，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）8日重申拜登政府的貿易協定立場表示，美方目前重心在投資國內，之後才會檢視與歐洲、亞洲等簽署協定。
台灣去年8月鬆綁美豬美牛進口限制後，美國社會對美台簽署自由貿易協定（FTA）呼聲不斷。23位國會議員上月致函總統拜登，呼籲與台灣啟動FTA洽簽程序。
普萊斯8日在記者會上被問到英美自由貿易談判進度時回應表示，拜登已清楚表明他對貿易協定的立場，也就是必須先投資國內。拜登政府了解，美國國內生命力多強，在世界舞台的生命力就會多強；國內生命力也是美國面對挑戰的實力來源，不論是來自他國挑戰，抑或是其他類型威脅。
普萊斯說，拜登政府首要著重在投資國內，之後才會檢視FTA的簽署，不論是在歐洲、亞洲或其他地方。
他又被追問這是否代表拜登政府不相信FTA能為美國國內注入活力、創造雙贏局面，對此普萊斯表示，拜登政府相信與盟友建立緊密經濟合作的重要性，但經濟合作要以美國利益作為指引，也須符合美國價值，例如高勞動標準、綠色能源及美國勞工需要受到保護等。
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