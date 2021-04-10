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房地合一稅2.0 立院三讀

經濟日報 / 記者程士華／台北報導
圖／經濟日報提供
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立法院院會昨（9）日三讀通過房地合一稅2.0版，明定2016年後取得房地、預售屋及特定股權交易，二年內出售課45%稅率，逾二年、未滿五年內出售課35%稅率，新制將在7月1日上路。

財政部指出，本次修法目標在於「打炒房」，針對投資客短期交易不動產、賺取價差的行為，予以租稅上的懲罰。

本次修正主要包括四大重點，首先，「短期交易」的定義變得更嚴格，將現行版本的二年重稅期拉長，財政部表示，未來若在兩年內短期脫手，將適用45%稅率；持有逾兩年、未逾五年，則適用35%稅率；不過對長期持有者較無影響，持有五年未逾十年者，適用20%稅率；持有逾十年以上，適用15%稅率。

第二，將境內法人交易房產納入適用範圍，依照持有時間適用不同稅率，兩年內出售課45%重稅；超過兩年未滿五年稅率35％；持有五年以上，依20%稅率課稅；但即便持有逾十年，也依然是依20%稅率課稅，這點與個人不同。

第三，將預售屋及特定股權交易納入課稅範圍，以打擊預售屋炒作和假借公司股權移轉之名、行房地交易之實的避稅行為。財政部表示，所謂的特定股權交易，是針對未上市、未上櫃及興櫃公司，其股票或出資額若有一定比例價值是由境內不動產構成，出售此公司經營權的行為，就會視為出售不動產，被課房地合一稅。

第四，修正土地漲價總數額減除規定，防杜有心人士利用土地增值稅、房地合一稅的稅率差異規避稅負。

不過，對於打炒房政策，國民黨團將再出招，19日將在立院財政委員會排審房屋稅條例修正草案，建立囤房稅課徵法源機制。國民黨籍財政委員會召委曾銘宗表示，現在是低利率時代，房地合一2.0課重稅有五年期限，有心炒房者仍可買房出租，待五年後再出售即可，課囤房稅才是打炒房的配套。時代力量立委陳椒華也表示，房地合一稅仍應搭配稅基調整及囤房稅共同推動。

台灣民眾黨立委蔡壁如也表示，如果房地合一缺少囤房稅將大打折扣。

房地合一 炒房 囤房

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