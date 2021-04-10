打炒房下個戰場…修訂囤房稅

房地合一2.0修法昨經立法院三讀通過，對於打房政策，國民黨團將再出招，預計19日在立院財政委員會排審房屋稅條例修正草案，建立囤房稅課徵法源機制，真正落實打房政策，要逼民進黨政府對打房決心表態。

國民黨籍財政委員會召委曾銘宗表示，房地合一稅制2.0對打房能發揮一定效果，但現在是低利率時代，買房成本低，房地合一稅制2.0課重稅又有五年期限，有心炒房者仍可買房出租，待五年後再出售即可，要打房課囤房稅才是配套。

對於外界擔心制度設計上的問題，曾銘宗說，要推動改革總要有行動，19日排審時，也可具體檢討各種可能問題，凸顯政院擔心的問題都不是問題。曾也提到，若囤房稅法源完成三讀，只是讓工具先備著，會授權行政機關視房市狀況決定實施日期，不能管理都推地方。

對此，有民進黨立委表示，不是不徵囤房稅，而是應該看房地合一2.0，搭配實價登錄2.0一起上路後的情況而定，否則三管齊下，很有可能讓房市熄火。

除了藍委要再出招打房，業者對於執政黨快速通過房地合一2.0修法也有意見。台灣房屋總執行長游明同說，修法速度確實太快，他們才正要與朝野各黨做政策說明時，修法就通過了，決策上「比較粗糙一點」。

游明同指出，修法上路後，在房屋交易量上一定會有影響。對房仲業來說，交易量如果變少，當然會影響到房仲同仁的家庭生計。

他也認為，修法沒有聆聽各方意見，最後可能適得其反，無法發揮打房的效果，特別是閉鎖期調整為五年，讓原本房子放兩年就打算出售的賣家選擇繼續等待，房產市場的供給量將減少，價格可能反而往上走，刺激房價上漲。