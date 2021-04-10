專家教戰／屋主持有二到五年 可望讓利

朝野高度共識下，房地合一2.0快速過關，預計7月1日上路。

住商機構董事長陳錫琮表示，上路前，消費者買屋可以先注意售屋人持有時間，如果房子持有在兩到五年內，會有較高的讓利意願，讓利空間也較大。

至於議價方式，陳錫琮表示，現在中古屋市場一般是開價殺一成，如果是持有五年內，可以往上加5%~10%，也就是殺到15%~20%，在7月1日新制上路前，議價成功機率應該很高。

陳錫琮表示，現行房地合一稅是持有一年出售，課獲利45%， 一到兩年課35%，兩年以上課20%。7月1日以後，兩年內出售均課45%，兩到五年課35%，五年以上才課20%。

也就是說，賣方房子如果趕在7月1日以前賣掉，持有一年內沒差，但持有一到兩年的，可省下10%稅額，二到五年的，則可省15%。