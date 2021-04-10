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未來出口三個不確定 Q2藏隱憂

經濟日報 / 記者程士華／台北報導

近幾個月出口繳出佳績，但市場上仍存在著若干不穩定因素，財政部統計處處長蔡美娜指出，未來出口還是受到全球供應鏈缺料、國內近期缺水、訂單重複等三大因素影響，可能會對第2季出口表現帶來不確定性。

蔡美娜指出，新冠肺炎疫情依然是影響國際景氣的關鍵因素，疫情衝擊全球供應鏈，進一步為廠商帶來預期心理，自從今年2月、3月以來，市場上不斷有缺工、缺料的聲音，需求大於供給，可能存在重複下單的情形，然而訂單到實際出口，還是會存在誤差。

蔡美娜認為，市場景氣將影響廠商預期心理，如果國際需求持續暢旺，市場終端需求強勁，那麼訂單在未來還是很有機會兌現；但若他國產能復甦，國際缺貨危機解除，訂單未必會留給我國廠商，便可能影響出口。

疫情 景氣 缺水

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