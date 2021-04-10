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外銷五大市場 寫Q1新紀錄

經濟日報 / 記者程士華／台北報導

財政部統計處指出，我國對中國大陸與香港、美國、東協等主要市場，3月出口值皆為單月新高；對歐洲市場出口規模，也寫下歷年單月次高紀錄；累計第1季表現，對五大市場出口規模，均創歷年同期最高。

統計處指出，3月對陸港出口合計159.1億美元，年增35.5%，可說是從2017年3月以來次高的年增率，除了電子零組件外，對陸港出口資通與視聽產品、機械產品、塑橡膠及其製品、光學器材等，出口金額皆較去年同月大幅成長。

統計處表示，3月對東協出口金額57.6億美元，年增24%；對美國出口50.9億美元，年增34.7%，不只兩項出口表現創歷年單月新高，特別是對美國出口的金額，更首度突破50億美元大關，同時單月年增率也是2011年5月以來的最大增幅。

對於歐洲國家方面，3月份出口29.7億美元，年增17.4%，統計處表示，這部分以資通及視聽產品成長最多，出口年增2.1億美元或40.4%，帶動單月出口規模，為歷年次高紀錄。

對日本出口部分，統計處表示，3月份出口金額為20億美元，較上年同月微減0.3%，主因在於電子零組件出口減幅達21.3%拖累。

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