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外資盤後大賣永大2.5萬張 傳這位大咖全部吃下

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導

永大（1507）經營權再起波瀾，今(9)日公司盤後出現以每股67元，進行2,493.2萬股（約2.49萬張）之鉅額交易，總交易金額高達16.7億元，引起市場高度關注；據悉，賣方是外資，對照公司大股東持股比重，推測可能是大股東匯豐託管歐蒂（美國奧的斯Otis）將手中全數6.07%股權賣出，買方可能是寶佳少東林家宏。

2019年搶奪永大經營權失利的株式會社日立製作所（日立），在寶佳少東林家宏團隊進駐一年多後，看似經營權之爭劃下句點，沒想到去年10月中，公司最大單一股東日立發動突襲，以每股72元、砸下近30億元進行盤後鉅額交易41,080張拿下10%股權，累計可掌握持股一舉過半。

總計日立可掌握股權過半、可控持股約51.1%左右，累計2019年至2020年共砸逾百億元拿下過半股權，離成就永大下市的七成門檻，僅一步之遙；今年，日立更長驅直入經營階層之位，在今年2月8日股東臨時會換掉代表寶佳的獨董陳世洋，三月底更換掉永大董座許作名、改派日本日立的長島真（Nagashima Makoto）。

此外，原擔任永大中國董事長兼總經理的許作名，也在3月底將董座改換成長島真，台灣日立董事長金原慶武則擔任永大中國新任總經理。

面對日立步步進逼，林家宏毫不退讓，若此次確定是由林吃下外資－匯豐託管歐蒂全數股權，以泛寶佳體系股權逼近四成，林家宏穩坐關鍵第三方之位。

深諳日方拿下永大、意在坐大坐強中國電梯市場第一大目標，永大下市是日立終極目的，但被惹火的林家宏目前最大反制招式，不僅完全不賣股，更加大收購外資持股，要讓日立寸步難行，林家宏的不退讓，手中近四成持股將成為日方「吞不下又吐不出的喉中刺」。

日立 股東臨時會 經營權

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