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工業局與精機中心、機械公會推動TPS 加速企業數位轉型

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
經濟部工業局長呂正華（左二）為深耕TPS多年的專家、學者及產業界加油打氣。圖／台灣機械公會提供
經濟部工業局長呂正華（左二）為深耕TPS多年的專家、學者及產業界加油打氣。圖／台灣機械公會提供

車用零件大廠鉅祥公司今（9）日舉行「TPS（精實管理）成果發表暨觀摩交流會」，經濟部工業局長呂正華特別到場，為投入並深耕TPS多年的專家、學者及產業界加油打氣。

在經濟部工業局與精機中心支持協助下，台灣機械公會從去年開始擔任TPS推動平台，陸續促成23家企業導入TPS以加速並深化企業數位轉型。

在車用零件默默耕耘的鉅祥公司，擁有頂尖的技術研發能力；然而，鉅祥因受傳統批量生產模式的影響，造成大量的在製品與冗長的生產前置時間，也耗費大量的人力與製造成本。

鉅祥自2018年開始導入TPS，並以「強化製程鏈結能力」、「強化換模能力」及「店面管理與可視化排程」三階段逐步推動，實現了整體製造流程的優化及可視，也串聯了各製程中的物流與資訊流。

相關成果包括達成了減少降低半成品庫存64%、縮短前置時間30%，以及降低換模時間36%等。

台灣機械公會副理事長胡永進致詞時，特別感謝工業局的大力支持，讓TPS能夠真正落實並擴散到產業界；胡永進也代表機械公會對現場的TPS專家、老師及企業致上最高的謝意與敬意，讓TPS成為「機械業再次偉大」的最大助力。

呂正華則表示，機械公會長期推動TPS不遺餘力，國內的業者也向經濟部表達TPS的重要性。

因此工業局就委由機械公會擔任推動平台，他也謝謝機械公會努力達成23家廠商實施生產線精實管理，也帶動國內資深專家及學校的老師重新投入產業，再次輔導產業來傳承精實管理之寶貴經驗。

呂正華表示，前一陣子因為美中貿易戰及疫情的影響，大家比較辛苦，政府除了紓困也有振興的措施來協助大家共度難關，現在訂單已經好轉，雖然也有一些缺櫃、缺水的問題，但政府也積極在協助大家處理這些問題，期待大家一起努力，訂單滿滿。

此次發表會，特別安排鉅祥公司機械部、沖壓部、車載事業部及成型部的實地現場參訪，並進行意見交流。

車用零件大廠鉅祥公司今日舉行「TPS（精實管理）成果發表暨觀摩交流會」。圖／台灣機械公會提供
車用零件大廠鉅祥公司今日舉行「TPS（精實管理）成果發表暨觀摩交流會」。圖／台灣機械公會提供

工業局 經濟部

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