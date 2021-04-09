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第1季出口亮眼 對五大市場創新高

經濟日報 / 記者程士華／即時報導

財政部統計處今（9）日指出，今年3月我國對中國大陸與香港、美國、東協等主要市場，出口值皆為單月新高；對歐洲市場出口規模，也寫下歷年單月次高紀錄；累計第1季表現，對五大市場出口規模，均創歷年同期最高。

統計處指出，3月份對陸港出口合計159.1億美元，年增35.5%，可說是從2017年3月以來次高的年增率，除了電子零組件之外，對陸港出口資通與視聽產品、機械產品、塑橡膠及其製品、光學器材等，出口金額皆較去年同月大幅成長。

統計處表示，3月對東協出口金額57.6億美元，年增24%；對美國出口50.9億美元，年增34.7%，不只二項出口表現也創歷年單月新高，特別是對美國出口的金額，更是首度突破50億美元大關，同時單月年增率也是2011年5月以來的最大增幅。

對於歐洲國家方面，3月份出口29.7億美元，年增17.4%，統計處表示，這部分以資通及視聽產品成長最多，出口年增2.1億美元或40.4%，帶動單月出口規模，為歷年次高紀錄。

然而對日本出口的部分，統計處表示，3月份出口金額為20億美元，較上年同月微減0.3%，主要原因在於電子零組件出口年減1.7億美元，減幅達21.3%拖累。

不過綜合第1季整體表現來看，統計處指出，不論是對陸港、東協、美國、歐洲、日本，面對五大市場的出口規模值，都刷新歷年同期新高紀錄，特別是對陸港出口420.1億美元，屆去年同期成長35.5%，漲幅最為亮眼。

出口值

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