四大貨類強強滾 3月出口連九紅再創新高

財政部今（9）日公布最新進出口統計，統計處長蔡美娜指出，3月份出口358.9億美元，出口年增27.1%，不僅創下歷年單月新高、寫出「連九紅」，如果換算為新台幣，更創下首度單月出口破兆元表現，高科技與傳產貨類皆表現亮眼，包括電子零組件、資通及視聽產品、塑橡膠、機械產品等四大貨類，出口齊創歷年單月新高。

蔡美娜表示，3月出口表現全面回春，規模更來到空前新高，出口年增27.1%，是近三年半以來，不含春節在內的最大增幅，也是連九個月正成長。

3月出口強勢的原因，可能來自五大因素，蔡美娜分析：首先，在於各國已加緊疫苗接種腳步，使得全球經濟加速復甦；第二，則是反映國際原物料行情，隨著需求回暖，價格漸佳；第三，是因應遠距商機、新興科技應用浪潮帶動；第四，不論科技或傳產貨品，都受到供應吃緊影響，相繼調升報價；第五，推測是市場上缺料、缺貨聲音不斷，引爆需求端搶貨庫存。

值得注意的是，蔡美娜指出，相較於過去幾個月科技產品強勢、傳產貨類走弱的表現，3月出口的另一個好消息，在於11大主要出口貨類，出口表現可說是全面上揚，傳產貨類的表現也不輸科技產品，逆轉不均衡態勢。

四項刷新歷年單月出口紀錄的貨品中，科技業的部分，以電子零組件出口134.5億美元，年增24.5%表現最佳；資通及資通與視聽產品出口49.2億美元，年增38.9%次之。

在傳產方面，塑橡膠及其製品出口25.9億美元，年增率亦高達39%；機械貨類出口24.6億美元，年增29.3%。蔡美娜指出，其餘包括基本金屬、化學品等，3月份出口表現也不俗，傳產貨類的亮眼表現，主要是受惠於全球生產復甦，因此從去年低點反彈。

累計今年第1季表現，出口規模達到979.4億美元，年增24.6%，蔡美娜指出，今年第1季進口、出口都創近十年來最大增幅，可說是自從金融海復甦期以來，最大的貿易盛況，甚至比主計總處所預估的表現好上許多。

展望未來表現，蔡美娜表示，由於市場上缺工、缺料、訂單爆發的現象沒有變化，預估今年4月的出口年增率，大約會來到20%到27%之間，單月出口規模應可達到300億美元以上；至於第2季表現，期望可以看到年增率正成長二位數以上。