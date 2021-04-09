快訊

英國女王「背後的男人」 細數菲立普親王的一生

狠夫2航廈把老婆「公主抱」丟下4樓 殺人未遂判2年半

聽新聞
test
0:00 / 0:00

四大貨類強強滾 3月出口連九紅再創新高

經濟日報 / 記者程士華／即時報導

財政部今（9）日公布最新進出口統計，統計處長蔡美娜指出，3月份出口358.9億美元，出口年增27.1%，不僅創下歷年單月新高、寫出「連九紅」，如果換算為新台幣，更創下首度單月出口破兆元表現，高科技與傳產貨類皆表現亮眼，包括電子零組件、資通及視聽產品、塑橡膠、機械產品等四大貨類，出口齊創歷年單月新高。

蔡美娜表示，3月出口表現全面回春，規模更來到空前新高，出口年增27.1%，是近三年半以來，不含春節在內的最大增幅，也是連九個月正成長。

3月出口強勢的原因，可能來自五大因素，蔡美娜分析：首先，在於各國已加緊疫苗接種腳步，使得全球經濟加速復甦；第二，則是反映國際原物料行情，隨著需求回暖，價格漸佳；第三，是因應遠距商機、新興科技應用浪潮帶動；第四，不論科技或傳產貨品，都受到供應吃緊影響，相繼調升報價；第五，推測是市場上缺料、缺貨聲音不斷，引爆需求端搶貨庫存。

值得注意的是，蔡美娜指出，相較於過去幾個月科技產品強勢、傳產貨類走弱的表現，3月出口的另一個好消息，在於11大主要出口貨類，出口表現可說是全面上揚，傳產貨類的表現也不輸科技產品，逆轉不均衡態勢。

四項刷新歷年單月出口紀錄的貨品中，科技業的部分，以電子零組件出口134.5億美元，年增24.5%表現最佳；資通及資通與視聽產品出口49.2億美元，年增38.9%次之。

在傳產方面，塑橡膠及其製品出口25.9億美元，年增率亦高達39%；機械貨類出口24.6億美元，年增29.3%。蔡美娜指出，其餘包括基本金屬、化學品等，3月份出口表現也不俗，傳產貨類的亮眼表現，主要是受惠於全球生產復甦，因此從去年低點反彈。

累計今年第1季表現，出口規模達到979.4億美元，年增24.6%，蔡美娜指出，今年第1季進口、出口都創近十年來最大增幅，可說是自從金融海復甦期以來，最大的貿易盛況，甚至比主計總處所預估的表現好上許多。

展望未來表現，蔡美娜表示，由於市場上缺工、缺料、訂單爆發的現象沒有變化，預估今年4月的出口年增率，大約會來到20%到27%之間，單月出口規模應可達到300億美元以上；至於第2季表現，期望可以看到年增率正成長二位數以上。

電子零組件 新台幣

延伸閱讀

3月出口358.9億美元 創單月新高

東元3月營收創27個月次高 法人估今年獲利增1成

凌巨3月營收8.58億元 月增47%

群聯3月營收年減6% 仍創歷史次高

相關新聞

中火案遭移送 台電董楊偉甫：沒想過要為穩定供電吃官司

中火重啟3號燃煤機組，台中市政府二度將台電董事長楊偉甫移送。楊偉甫今天投書媒體指出，在40年公職生涯中，從沒想過，居然有...

【專家之眼】彭淮南需為房地產飆漲負責嗎？

三位名聲卓著的經濟大師級教授出版新書，檢討創下14A紀錄的彭淮南前央行總裁過去的相關政策，引發台灣財經學界的重大關注。

【專家之眼】美推企業最低稅負 蔡政府要裝睡還是沒差

在美國財政部長葉倫(Janet Yellen)表態推動全球企業最低稅負制(global corporate minimu...

房地合一2.0通過 賴正鎰：房地產業最失望的一天

立法院今天（9日）火速三讀通過房地合一稅2.0版，全國商總主席、鄉林集團董事長賴正鎰表示，這是房地產業最失望的一天，房地...

房地合一2.0三讀通過 7大修正重點一次看

立院今上午三讀通過「房地合一稅2.0」，待總統公布後，確定將從7月1日上路。財政部今說明，房地合一稅2.0修正主要有7大...

央行茶壺風暴未歇 央行總裁楊金龍引老羅斯福演講回應

三位央行理事出新書《致富的特權：20年來我們為央行政策付出的代價》檢討過去前總裁彭淮南執掌時候的低利時代，助長台灣房價上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。