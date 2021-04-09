【專家之眼】美推企業最低稅負 蔡政府要裝睡還是沒差

在美國財政部長葉倫(Janet Yellen)表態推動全球企業最低稅負制(global corporate minimum tax rate)後， 4月7日G20成員國保證，將於今年年中「達成全球性且以共識為基礎的解決方案」。這將有助經濟合作暨發展組織(Organization for Economic Cooperation and Development, OECD)達成相關協議。此議對當前全球化世界影響深遠，值得國人注目。

所謂全球最低稅負制，是針對年收高於一定門檻的跨國企業集團，判定該集團於納稅國課徵之實質稅率是否低於所規定之最低稅率，若低於最低稅率，則母公司所在國可針對實質稅率與最低稅率之差額進行徵收。會出現此制度，是因為全球化下，國際間的租稅逐底競爭壓力形成了惡性循環，使跨國公司得以轉移收入至低稅率國家，輕巧避稅；而更重要的，會在此時付諸實踐，是因為政府缺錢，尤其是要為美國拜登總統籌措2.3兆美元「美國就業計畫」基建方案提供合理依據。

這個提議的國際意義至少有以下三項：一、開始逆轉富差距日益擴大趨勢：自新自由主義當道以來，涓滴經濟學(trickle-down economics）說服政府對富人減稅，其投資將可惠及窮人，此概念隨著英美政府及國際組織推銷，成為一種世界流行。但IMF的報告已指出，事實上「利益並沒有下滲」。其結果卻讓富人越來越有錢，而政府則越來越沒錢做窮人靠山。現在美國願意出手限制跨國企業避稅行為，進行財政再分配，總是一個開始。

二、自己國家自己救：美國提出此議是為拜登總統籌措基建方案鋪路。美國國債日益升高早已不是新聞。大家都懷疑2008年以來美國狂印鈔票救市，最後誰該來還這筆錢？過去川普的作法是以鄰為壑，對中國大陸、歐盟、日、韓，乃至於臺灣到處搶錢，現在願意把焦點分一些到以美國企業為主的跨國企業，總是一個相對合理的作法。其他印鈔救市的國家當然也可以跟進辦理。

三、國家去主權化或鞏固疆界爭論再次展開：全球化一直在模糊各種疆界。但文明衝突與民族主義的再起，顯示了全球化的模糊有其極限，尤其英國脫歐事件，黯淡了全球化模範生的歐盟前景。但此次要談最低稅率，就會影響各主權國家如何制訂內部稅率，而無論是G20或OECD成員國，都不能含括所有租稅天堂，要制裁或怎麼制裁不合作國家？國家主權是確保還是更模糊？是個有意思的學理話題。

可以預期此制度將對大型跨國公司產生負面影響。有論者認為尤其以專利及演算法等無形資產為主的科技業與製藥業為主，因為相關企業利用全球業務重組等方式規避在美國繳交高額稅負。究竟有多負面？還要觀察隨即而來的美國國內政治遊說：拜登總統已經說了：歡迎辯論、可以妥協，但一定要改變，不作為不是選項。

反對作為的聲音主張：一、國際租稅逐底競爭並未出現。大多數國家稅率多在中間浮動，沒有競相成為租稅天堂。二、企業所得稅是最傷害經濟增長的稅種。美國如果要硬推此制，將會傷害美國的疫情經濟。三、競爭在商業和稅收政策方面都是好事。四、新的全球最低稅率和改寫國際稅收規則不會對每個國家產生同等影響。高稅收國家，如法國將從這一政策中獲利，而像愛爾蘭和美國這樣稅率較低、更具競爭力、擁有更多大型跨國公司的國家將面臨更大的增稅，這可能會促使企業離開。

上述說法當然需要更多實證研究。例如也有人說如果各國不再注意以降稅方式吸引企業，將會把精力放在提高基礎建設、教育與研究投資，這將可以順便改善國內經濟平等問題。

話題轉回國內。財政部對此事回覆，談到因應國際數位經濟發展，許多國家只能各自立法課數位稅，我國也推動了跨境電商課稅制度，財政部將持續關注發展云云。確實此制產生針對目標之一是Google、蘋果或Skype等科技巨擘之前的納稅紀錄，但其目的是否只針對這些公司？而臺灣降稅不分藍綠政府，再加上軍費、勞健保、能源…開支，我們早就缺錢久矣。財政部卻只談(境外)跨境電商、數位稅，是還沒進入狀況或要保護富人？留給各位讀者自行判斷了。