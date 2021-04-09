立院通過房地合一2.0版 賴正鎰：房地產業最失望的一天

針對立法院今（9）早火速三讀通過房地合一稅2.0版，不僅追溯到2016年，還要從今年7月1日起，與實價登錄2.0搭配實施，全國商總主席、鄉林集團董事長賴正鎰今表示，房地產業長期以來都是自求多福，政府從沒給完整的政策，只有「好就打，不好就拉抬」，尤其現在缺工、缺料嚴重，成本高漲而影響推案，讓人無所適從。今天既已修法通過，他也深感無奈，「這是房地產業最失望的一天」，只盼政府要趕緊擬訂應對政策，看看要如何輔導並解決房產業將面臨的困境。

他指出，從這個立法的速度，可以看出各政黨寧可顧選票，討好某部分選民而輕易打房，卻忽視從事房地產上下游產業的家庭生計。此番修法並無助於年輕人買房，況且現仍是疫情期間，房地產並未全然復甦，根本還沒有外界想像的好。

賴正鎰認為，政府與立法院在修法前，都沒有找房地產相關業界溝通，了解真實的供需市場情況，本來只要用一般的子彈「打炒房」，就可以讓房市降溫，卻變成直接投下原子彈，政府各部會聯合傾全力打房，顧此失彼，難道要與房地產「同歸於盡」，將來更後悔莫及。

他指出，此番立法更追溯2016年，有違信賴保護原則，這顯然是失信於民，讓人覺得政府毫無誠信可言，只是加重擁屋者的懲罰稅。尤其是房地合一2.0延長課徵重稅的閉鎖期為五年，營建業恐怕會減少推案，土地交易縮減，政府稅收減少，房價更不會因此大幅下跌。

他說，部分建商可能傾向改變策略，考慮改成「成屋銷售」，今年下半年起「預售屋市場」數量減少，只會加重有意購房者的自備款壓力，還會影響換屋族的二手屋市場，因為未來五年釋出二手房的數量縮減，供給減少，換屋市場與剛性需求仍在，五年後反而墊高房價。