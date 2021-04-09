快訊

英國女王「背後的男人」 細數菲立普親王的一生

狠夫2航廈把老婆「公主抱」丟下4樓 殺人未遂判2年半

立院通過房地合一2.0版 賴正鎰：房地產業最失望的一天

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導

針對立法院今（9）早火速三讀通過房地合一稅2.0版，不僅追溯到2016年，還要從今年7月1日起，與實價登錄2.0搭配實施，全國商總主席、鄉林集團董事長賴正鎰今表示，房地產業長期以來都是自求多福，政府從沒給完整的政策，只有「好就打，不好就拉抬」，尤其現在缺工、缺料嚴重，成本高漲而影響推案，讓人無所適從。今天既已修法通過，他也深感無奈，「這是房地產業最失望的一天」，只盼政府要趕緊擬訂應對政策，看看要如何輔導並解決房產業將面臨的困境。

他指出，從這個立法的速度，可以看出各政黨寧可顧選票，討好某部分選民而輕易打房，卻忽視從事房地產上下游產業的家庭生計。此番修法並無助於年輕人買房，況且現仍是疫情期間，房地產並未全然復甦，根本還沒有外界想像的好。

賴正鎰認為，政府與立法院在修法前，都沒有找房地產相關業界溝通，了解真實的供需市場情況，本來只要用一般的子彈「打炒房」，就可以讓房市降溫，卻變成直接投下原子彈，政府各部會聯合傾全力打房，顧此失彼，難道要與房地產「同歸於盡」，將來更後悔莫及。

他指出，此番立法更追溯2016年，有違信賴保護原則，這顯然是失信於民，讓人覺得政府毫無誠信可言，只是加重擁屋者的懲罰稅。尤其是房地合一2.0延長課徵重稅的閉鎖期為五年，營建業恐怕會減少推案，土地交易縮減，政府稅收減少，房價更不會因此大幅下跌。

他說，部分建商可能傾向改變策略，考慮改成「成屋銷售」，今年下半年起「預售屋市場」數量減少，只會加重有意購房者的自備款壓力，還會影響換屋族的二手屋市場，因為未來五年釋出二手房的數量縮減，供給減少，換屋市場與剛性需求仍在，五年後反而墊高房價。

房地產 房地合一 立法院 賴正鎰

延伸閱讀

房地合一2.0通過 賴正鎰：房地產業最失望的一天

朝野立委肯定房地合一2.0三讀 在野續推囤房稅

房地合一2.0今立院三讀通過 確定7月上路

陸專家：房地產是最堅硬的泡沫

相關新聞

中火案遭移送 台電董楊偉甫：沒想過要為穩定供電吃官司

中火重啟3號燃煤機組，台中市政府二度將台電董事長楊偉甫移送。楊偉甫今天投書媒體指出，在40年公職生涯中，從沒想過，居然有...

【專家之眼】彭淮南需為房地產飆漲負責嗎？

三位名聲卓著的經濟大師級教授出版新書，檢討創下14A紀錄的彭淮南前央行總裁過去的相關政策，引發台灣財經學界的重大關注。

【專家之眼】美推企業最低稅負 蔡政府要裝睡還是沒差

在美國財政部長葉倫(Janet Yellen)表態推動全球企業最低稅負制(global corporate minimu...

房地合一2.0通過 賴正鎰：房地產業最失望的一天

立法院今天（9日）火速三讀通過房地合一稅2.0版，全國商總主席、鄉林集團董事長賴正鎰表示，這是房地產業最失望的一天，房地...

房地合一2.0三讀通過 7大修正重點一次看

立院今上午三讀通過「房地合一稅2.0」，待總統公布後，確定將從7月1日上路。財政部今說明，房地合一稅2.0修正主要有7大...

央行茶壺風暴未歇 央行總裁楊金龍引老羅斯福演講回應

三位央行理事出新書《致富的特權：20年來我們為央行政策付出的代價》檢討過去前總裁彭淮南執掌時候的低利時代，助長台灣房價上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。