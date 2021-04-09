央行茶壺風暴未歇 央行總裁楊金龍引老羅斯福演講回應

三位央行理事出新書《致富的特權：20年來我們為央行政策付出的代價》檢討過去前總裁彭淮南執掌時候的低利時代，助長台灣房價上漲，導致年輕人買不起房。一書引發「央行茶壺風暴」，央行低利政策也成為房價持續上漲的眾矢之的，風暴持續延燒。

中央銀行總裁楊金龍今（9）罕見打破沉默，公開對中央銀行同仁發出信件，信件勉勵同仁不要被外界評論之聲受影響，並引用美國第26任總統老羅斯福於法國巴黎索邦大學演講的「Citizenship in a Republic」中一段被稱為「The Man in the Arena」的講詞，指出「這些人的地位，永遠不應該與那些冷眼旁觀而不需承擔成敗的人相提並論」。

該公開信一出，引發業界正反意見。有人評論，甚麼時候開始，房地產變成央行業務；也有人認為，央行長年穩定金融環境，成功幫助台灣度過各項國際金融風暴。

在此封「總裁給央行同仁的一封公開信」，信中引用1910年，美國第26任總統老羅斯福於法國巴黎索邦大學演講的「Citizenship in a Republic」中一段被稱為「The Man in the Arena」的講詞。

講詞內容大意為：「重要的不是那些評論的人，也不是勇於任事者何以受挫或如何改進指指點的人」，值得肯定的「是實際在場上打拼，臉上沾滿塵土與汗血的的人，他們勇往邁進、敗而不餒」，因為「如果沒有付出，就不會出錯或有缺失」。

但「這些人苦幹實幹、熱血至誠、全心奉獻、投身崇高志業」，他們知道「最好的結局是成就功業，而最壞的情況，即使會失敗，也是奮鬥不懈」；因此，「這些人的地位，永遠不應該與那些冷眼旁觀而不需承擔成敗的人相提並論」

三位央行理事出新書《致富的特權：20年來我們為央行政策付出的代價》之所以引起引發金融圈討論，其一原因是作者包含現任理事陳旭昇、李怡庭，前理事、台大經濟系退休教授吳聰敏，央行副總裁陳南光還寫了推薦序，等於央行理事會成員，聯手檢討央行前總裁彭淮南政策。

其二，對於央行過去的利率政策、新台幣走向，所有金融圈業界人都是採用匿名評論。此書具名而出，引發市場討論。