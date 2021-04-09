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普生3月營收達4,104萬元 年增164%

經濟日報 / 記者陳書璿／即時報導

精準醫療廠普生（4117）公告2021年3月合併營收達4,104萬元，續創歷年同期新高，並較去年同期的1,552萬元明顯成長164.49%。2021年第一季合併營收為1.45億元，亦同創歷年新高水準，較去年同期成長224.46%。

普生表示，3月、第一季營收雙創歷年同期新高水準，係旗下RT-PCR核酸試劑、VTM病毒採集組、核酸萃取劑檢測產品仍持續受惠經銷商良好拉貨力道，加上印度地區RT-PCR核酸試劑之大型政府標案訂單亦已陸續出貨，雖3月受班機排程因素，使得部分RT-PCR核酸試劑訂單遞延，隨著整體客戶訂單需求暢旺並持續拓展東南亞地區接單表現，皆係挹注公司整體營運良好成長動能。

普生進一步表示，觀察各國逐步陸續解封，相關商業與民間活動及邊境防疫，仍有助於持續創造RT-PCR核酸試劑、ELISA新冠肺炎抗體試劑等產品訂單需求，憑藉普生擁有新冠肺炎疫情試劑齊全產品線、持續投入新款試劑產品開發，以滿足試劑檢驗精準度、檢測效率及檢測品項豐富等需求，且透過旗下東南亞、中東、歐洲等區域經銷商，搶攻當地檢測試劑政府標案、打入醫院通路等合作業務機會，以期創造整體業務接單動能持續放大。

展望2021年第二季，普生維持審慎樂觀看法。目前除持續因應客戶訂單需求，包括印度地區RT-PCR核酸試劑之大型政府標案、以及中東地區ELISA新冠肺炎抗體試劑之小量訂單持續出貨挹注，適當調配竹科廠生產效率、拉升整體稼動率，並仍採取多元檢測試劑產品線提高整體接單動能，另一方面，旗下可同時檢測新冠肺炎與A／B型流感病毒之三合一PCR核酸檢測試劑（GB SARS-CoV-2 Influenza A／B Multiplex PCR）產品仍持續進行台灣、美國等地相關認證申請，有望創造新一波營運動能。

普生 新冠肺炎

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