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台塑四寶Q1大賺634億元 直逼去年全年獲利

經濟日報 / 記者曾仁凱／即時報導

「台塑四寶」第1季財報揭曉，受惠疫情趨緩推升國際油價上漲，加上德州冰風暴引爆石化品價格狂飆，台塑集團四大公司今年第1季合力大賺633.89億元，比起去年同期淨損139.91億元「轉虧為盈」，相較去年第4季旺季也逆勢成長47.8%，創下兩年半來的單季獲利新高，成功擺脫過去兩年新冠肺炎疫情和美中貿易戰造成的低潮，為「史上最強的第1季」。

對照台塑四寶去年全年獲利726.94億元，今年光是賺一季，已經抵過去年全年獲利的87%。

第1季向來是石化業的傳統淡季，但今年第1季反常，由於各國陸續開始施打疫苗，疫情趨緩的樂觀預期，推升國際油價及各項石化品價格大漲。另外大陸為了避免春運人流造成疫情蔓延，今年春節推動在地過節，各工廠過年停工時間縮短或提早開工，支撐需求淡季不淡。

而在供給面，2月中美國石化重鎮德州一帶發生罕見的冰風暴，不僅石化管線結冰，電力供應也一度重斷，造成當地超過七成石化廠被迫停工，供應量劇減，推升各項石化品價格進一步狂飆，台塑四寶第1季營運旺上加旺。

其中台塑化（6505）因為處於石化產業上游，與國際油價連動高，以布蘭特油價為例，從今年初每桶50美元附近，到3月初最高升破每桶70美元，已經漲回疫情發生前的水準，最近維持在每桶60-65美元高檔附近整理，對於台塑化而言，包括庫存及在途原油的價差利益相當可觀，台塑化今天公布第1季稅後純益179.01億元，季增75%，比起去年大虧近百億元，獲利大逆轉。

台塑（1301）今天也公布第1季稅後純益149.6億元，比上季成長39.7％，較去年同期淨損3.94億元「轉虧為盈」，換算單季每股純益達2.35元。其中台塑第1季象徵本業的營業利益128億元，季增45.9％，創下歷史新高。

南亞（1303）第1季稅後利益176.54億元，較去年第4季增加45%，更比去年同期大幅成長16.5倍，創下歷年同期新高，換算單季每股純益2.23元。

台化（1326）第1季稅後純益128.74億元，季增31.9%，比起去年同期淨損46.1億元「轉虧為盈」，換算單季每股純益2.2元。

台塑化 國際油價

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