長榮鋼鐵轉投資環保事業群 成公司獲利小金雞

長榮鋼鐵（2211）轉投資環保事業群成為公司獲利小金雞，長榮鋼鐵在轉投資未來前景可期的環保事業耕耘有成，前環保業務約佔長榮鋼鐵合併營收的25%，但獲利貢獻超過55%以上，毛利率大幅優於鋼構本業。

長榮鋼鐵在桃園市擁有欣榮企業、水美工程、榮鼎綠能三家特許的專業廢棄物處理公司，營運範圍包括家戶垃圾、醫療及科技業等事業機構廢棄物處理與汽電共生等資源循環業務，兼具環境保護、資源再生以及綠色能源等多重效益，有效落實「循環經濟」理念。

其中，欣榮主要的獲利來源已經不是環保回收的部分，而是在產能設計當中，環保回收所產生的發電效率非常好，除了欣榮本身用電外，多餘的電也送回去出售給台電，發電的毛利率達50%。

廢棄物處理屬於特許事業，進入門檻高，具有穩定的獲利能力，可挹注長期的獲利貢獻。目前環保業務約佔長榮鋼鐵合併營收的25%，但獲利貢獻超過55%以上，讓原本處於景氣循環產業的長榮鋼鐵，受惠環保事業的加持，大幅降低景氣循環的影響。

在桃園市的廢棄物處理需求方面，隨著人口自然成長、產業發展及就業人口移入，2016-2019年桃園市廢棄物產量年複合成長率14%，處理需求成長強勁。2019年桃園市廢棄物產量達到118萬噸，依欣榮現有處理能量44萬噸，比重僅佔37%，即使榮鼎在今年底啟用之後可增加21.9萬噸，但合計65.9萬噸的處理能量也僅佔桃園市廢棄物產量56%左右，明顯供不應求。

目前長榮鋼持有欣榮企業68.46%，欣榮成立於1998年，為桃園市目前唯一的大型生活廢棄物焚化廠，也是台灣目前唯一以BOO(興建-營運-擁有，Build-Operate-Own)模式營運的焚化廠，業務為焚燒廢棄物，並透過汽電共生，將熱能轉化為電力售予台電。欣榮的設計處理量為1,350噸/天，扣除歲修期間停工，每年處理能量約44萬噸。

水美工程長榮鋼持股48.13%，水美工程成立於1980年，獲得經濟部工業局輔導認證，有害廢棄物種類複雜，必需依個別屬性進行專業處理，單價較高，該廠為台灣北區唯一的甲級有害事業廢棄物綜合處理中心，可處理工廠及醫療院所作業衍生的有害事業廢棄物，處理能量為每年2萬噸。隨著需求端相關產業的發展，有害事業廢棄物的處理需求持續增加，因此水美正在進行擴充處理能量，預計2023年將產能擴充50%至每年3萬噸。

榮鼎綠能長榮鋼持股50%，政府為達成｢資源循環零廢棄」的目標，積極推動｢垃圾焚化廠轉型為生質能源中心」前瞻性政策，為響應桃園地區都市發展所帶來的環保需求，長榮鋼鐵投資成立榮鼎綠能公司，參與桃園市政府主辦的公共工程投資案，以BOT(興建-營運-移轉，Build-Operate-Transfer)模式，打造台灣首座具備多項功能的大型生質能源中心。

榮鼎綠能為具備厭氧消化、熱處理單元與固化掩埋場三合一功能的大型生質能源中心，利用廢棄物焚化產生的熱能與廚餘發酵產生的沼氣來發電，將廢棄物處理導向減量、再使用、再循環的方式，建構低污染、多元化處理與永續經營的新世代循環型環保科技園區。