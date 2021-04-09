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旱年雲林地層下陷更嚴重？經濟部：高鐵營運安全無虞

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
高鐵示意圖。 圖／聯合報系資料照片
高鐵示意圖。 圖／聯合報系資料照片

針對前內政部長、台大土木系教授李鴻源示警雲林地層下陷問題，並呼籲大眾應重視高鐵安全問題，再加上今年是旱年，雲林地層下陷的問題一定更嚴重，因一遇旱年，就只能抽地下水。對此，經濟部水利署今（9）日回應表示，雲林地區地層下陷在政府各部門合作推動防治計畫下，下陷情勢已趨緩，今年旱象嚴重，地下水為穩定的救災水源，水利署新鑿的抗旱井都不會位於地層下陷區，並無造成地層下陷的風險。

水利署指出，關於雲林地區地層下陷問題，近 20 年間下陷面積已減少約 506.7 平方公里。2020 年最大下陷速率 5.5 公分，僅是小區域範圍的下陷量。

水利署進一步指出，水利署每年進行的地層下陷監測結果屬大範圍均勻沉陷，影響高鐵安全為差異沉陷問題，另依高鐵公司監測數據顯示，彰雲地區下陷較顯著路段，均在高鐵設計規範的容許界限值內，且差異沉陷趨勢減緩，經其評估不影響高鐵結構與營運安全，行車安全無虞。

水利署表示，彰雲地區為近年全台地層下陷較嚴重地區，為減緩地層下陷問題及確保高鐵營運安全，政府各部門合作推動各項防治計畫，包括：增供地面水源、加強灌溉管理、提升用水效率、各項產業節水減抽、地下水補注及監測監控等工作，顯著下陷面積從 2001年 1018.5 平方公里已減少至2020年 104.7平方公里，近20年間減少914平方公里，下陷情勢已趨緩，已見具體防治成效。

地層下陷 高鐵 水利署

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