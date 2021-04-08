台印移工政策交手 台爭減輕雇主負擔印方要求來台解禁

印尼政府擬推動移工零付費政策，台灣與印尼今（8）日上午再度協商。印尼在會中提出16項費用由雇主負擔，經協商後，減少至6項費用須由雇主負擔，包括：去程機票、回程機票、簽證費用、勞動契約驗證費用、印尼仲介費及印尼國內出發地點住宿費。台印將再繼續協商。

印尼因核酸檢測證明不準確，疫情指揮中心自去年12月4日起全面暫停引進印尼籍移工來台，至今未解凍。勞動部次長王安邦會後轉述，印尼表示，已查處、嚴懲不肖核酸檢測機構等，願配合台灣的防疫措施，盼台灣能夠重新開放印尼移工引進。

印尼主張移工輸入國雇主必須負擔移工輸出費用，引發台灣雇主團體反彈。勞動部多次就移工零付費政策與印尼協商，去年12月下旬雙方僅針對印尼要求台灣雇主支付的項目進行討論，之後印尼兩度喊卡，直至今日上午才再度舉行。

王安邦轉述，原本印尼政府要求台灣雇主支付11項目，包括往返機票、工作簽證、勞動契約驗證等，但昨日會議中，印尼提出新提案，項目竟多達16項。

經過協商，王安邦表示，印尼政府同意，海外健康檢查、身心靈檢查、良民證費用、在印尼的國內交通費、PCR採檢費用、印尼社會保險及護照費用等，將由印尼移工支付；至培訓費用（含訓練費、住宿費及伙食費）、訓練教材費及專才證明費則由印尼地方政府負擔。

換言之，印尼最後要求由台灣雇主支付的項目為去程機票、回程機票、簽證費用、勞動契約驗證費用、印尼仲介費及印尼國內出發地點住宿費。

王安邦解釋，其中回程機票、及勞動契約驗證費用，依現行規定本就由雇主負擔；因此後續台印協商將會聚在焦去程機票、簽證費用、印尼仲介費及印尼國內出發地點住宿費等4項。